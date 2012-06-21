Yunanistan'ın yeni başbakanı 'umut' vaat etti

Yunanistan'da yemin ederek göreve başlayan Başbakan Antonis Samaras, Yunan halkına "umut vermek" istediğini söyledi.

Samaras'ın partisi Yeni Demokrasi, merkez solda yer alan Pasok ve Demokratik Sol Parti ile koalisyona giderek hükümet kurdu.

Parti, pazar günü tekrar edilen genel seçimden az farkla birinci çıkmıştı.

Hükümetin kurulması Yunanistan'da haftalardır devam eden siyasi belirsizliği sona erdirdi.

Ancak yeni hükümetin, yaygın protestolar karşısında kemer sıkma programı yanlısı siyasetini uygulayıp uygulamayacağı belirsizliğini koruyor.

Yunanistan'daki BBC muhabirleri, seçimde ikinci gelen sol parti Syriza'nın koalisyona karşı güçlü bir muhalefet sergileyeceğini söylüyor.

Ülkede, altı Mayıs’da yapılan genel seçimden sonra hükümet kurulamadığından Yunan halkı Pazar günü ikinci kez sandıklara gitmek zorunda kalmıştı.

Samaras, kabinesini Perşembe günü açıklayacak. Venizelos “Yeni Demokrasi, Pasok ve Demokratik Sol, kurtarma paketi anlaşmasını yeniden müzakere masasına yatırma ve Yunanistan’ı krizden çıkarma görevlerini üstlendi” dedi.

Yunanistan’a son yedi haftadır hakim olan belirsizliğin euro bölgesini ve başka piyasaları da olumsuz etkileme olasılığı bulunmaktaydı.

İktisadi durgunluğu beşinci yılına giren Yunanistan’da halk, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) alınan kurtarma paketlerinin getirdiği kemer sıkma önlemlerine karşı derin hoşnutsuzluk beslemekte.

Venizelos, Lüksemburg’da Perşembe günü yapılacak Euro bölgesi maliye bakanları toplantısında Yunanistan’ı eski Maliye Bakanı Giorgos Zanias’ın temsil edeceğini açıkladı.

Kurtarma paketi çilesi

BBC Brüksel muhabiri Andrew Walker, Avrupalı liderlerinin artık müzakere edebilecekleri bir Yunan hükümeti olmasından memnun olduklarını, ama hükümetin isteklerinden de çekindiklerini belirtiyor.

Koalisyon hükümetindeki partiler – özellikle de Demokratik Sol Parti – kurtarma paketi anlaşmalarında değişiklik yapılmasını istiyor.

emer sıkma önlemlerine şiddetle karşı çıkan muhalefet partisi Syriza da anlaşmada değişiklik yapılması için baskı uygulayacak.

Yunanistan’da halk, işsizlik, maaşlarda kesinti, ve azalan refah seviyesinden dolayı pek çok kez sokaklara dökülmüştü.

IMF ve AB Yunanistan’a 2010 yılında 110 milyar Euro değerinde; 2011’de de 130 milyar Euro değerinde iki kurtarma paketi verdi. Bu paketler ise kemer sıkma önlemlerinin alınmasını istiyordu.

Yunanistan’ın özel yatırımcılara 170 milyar Euro değerindeki borcu ise silinmişti.