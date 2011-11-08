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Dünya

Yunanistan'ın yeni başbakanı Lukas Papadimos olacak ATİNA (A.A)

08 Kasım 2011 19:01

-Yunanistan'ın yeni başbakanı Lukas Papadimos olacak ATİNA (A.A) - 08.11.2011 - Yunanistan'da, Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras'ın, geçici ulusal birlik hükümetinde kimin başbakan olacağı konusunda anlaştığı bildirildi. Yunan devlet televizyonu NET, iki büyük partinin desteğiyle oluşturulacak yeni hükümetin başına Lukas Papadimos'un geçmesi konusunda Papandreu ve Samaras'ın arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu. NET haberinde, taraflar arasında yeni hükümetin oluşumuyla ilgili son ayrıntıların ele alındığı görüşmelerin sona ermek üzere olduğunu belirtti.  -Lukas Papadimos- Yunanistan'ın avroya katılımında önemli rol oynamakla tanınan Lukas Papadimos, 1947 yılında Atina'da doğru. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik ve ekonomi okuyan Papadimos, Columbia Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 8 yıl Yunanistan Bankası'nın yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunan Papadimos, daha sonra Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcılığını yaptı. Atina Akademisi'nin asil üyesi olan Papadimos, 2010 yılından bu yana Papandreu'nun ücretsiz danışmanlığını yapıyor.

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