Yunanistan’ın Samos Adası’na 2 gün içinde 113 göçmen geçti

Io Chokona / Atina, 20 Ağustos (DHA) – Yunan Deniz Jandarması Samos Adası’nın güney doğusundaki devriyesi sırasında motorlu plastik bir bot tespit etti.

Botta bulunan 46 göçmen adanın Malagariu limanına çıkarıldı ve ilgili makamlara teslim edildi.

Dün aynı saatlerde Avrupa’nın “Poseidon 2017” operasyonu çerçevesinde Samos etrafında devriye gezen Frontex teknesi adanın kuzey doğusunda 67 göçmen taşıyan bir bot tespit etmişti

Deniz Jandarması yardımıyla limana çıkarılan göçmenler, daha sonra ağırlama kampına sevk edildiler.