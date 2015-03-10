Yunanistan'ın reform paketi AB'den onay aldı

Yunanistan’ın istediği, mali programının 4 ay uzatılması karşılığında Brüksel’e sunduğu reformlar paketinin kabul edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yunanistan Başbakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın yapmayı taahhüt ettiği reformların ele alındığı bugünkü Euro Bölgesi toplantısında alınan kararın Yunan hükümeti tarafından “olumlu bir sonuç” olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun Avrupa Merkez Bankası’nın Yunanistan’a karşı olan tutumunun yumuşayacağı konusunda bir işaret olduğu ifade edildi. Brüksel’deki toplantıda, Avrupa ülkelerinin, Yunanistan’ın finansman sorununun çözümlenmesi konusunda ortak niyetinin ifade edildiği kaydedilen açıklamada, Euro Bölgesi'nin 20 Şubat’taki Yunanistan ile ilgili kararlarının uygulanmasının yolunun açıldığı belirtildi.

Müzakereleri Varufakis sürdürecek

Açıklamada ayrıca, bu kapsamda Yunanistan ile Avrupa kurumları arasında sürdürülecek çalışmaların Brüksel’de yürütüleceği belirtilerek, Yunan hükümetinin Avrupa ülkelerine sunduğu reform listesine eklenecek yeni maddelerle daha da büyütüleceği kaydedildi. Yunan medyasında yer alan, Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarıyla sürdürdüğü müzakereleri Maliye Bakanı Yanis Varufakis’in yerine Başbakan Yardımcısı Yanis Dragasakis’in üstleneceğine ilişkin haberlere de değinilen açıklamada bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, “Hükümetin müzakerelerle ilgili planlarında hiçbir değişiklik yok. Hükümeti Eurogroup’ta Maliye Bakanı Yanis Varufakis temsil ediyor” denildi.

Teknik müzakereler çarşamba günü başlıyor

Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'dan daha fazla vakit kaybetmeden reformlar konusunda AB kurumları ve IMF ile müzakerelere başlamasını istedi.

Euro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, kaybedecek daha fazla zaman olmadığı konusunda anlaştıklarını söyledi.

Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısının ardından açıklama yapan Dijsselbloem, "Yunanistan ile (reformlar konusunda) teknik müzakereler çarşamba günü başlamalı ve başlayacak" dedi.

Dijsselbloem, Yunanistan'ın mali programının şartlı olarak uzatılmasından bu yana geçen 2 haftanın "israf edildiğini" ve artık kaybedecek vakit olmadığını vurguladı.

Şans oyunları ve vergilerden 500 milyon Euro ilave gelir hedefi

Yunanistan'ın geçen hafta sunduğu detaylı reformlar listesinde vergi kaçakçılığıyla mücadelenin yoğunlaştırılacağı ve kamu harcamalarının kısılmasıyla elde edilecek kaynağın sosyal yardımlarda kullanılacağı belirtiliyor.

Yunan hükümeti, şans oyunlarında yeni lisans ve vergilerden yıllık 500 milyon Euro ilave gelir hedefliyor.