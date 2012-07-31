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Yunanistan'ın parası bitmek üzere

Zor durumdaki Yunanistan'ın nakit rezervleri tükeniyor.

31 Temmuz 2012 20:18

 

Yunanistan maliye bakanlığından bir yetkili, iflasın eşiğinde olan ülkenin nakit rezervlerinin hızla tükenmekte olduğunu açıkladı.
 
Yunanistan maliye bakanlığından bir yetkili, iflasın eşiğinde olan ülkenin nakit rezervlerinin hızla tükenmekte olduğunu ve uluslararası kreditörlerin vereceği yardım diliminin beklendiğini söyledi.
 
Maliye Bakan Yardımcısı Christos Staikouras, devlet televizyonu NET'te yaptığı açıklamada "Nakit rezervleri neredeyse sıfıra indi. Ne kadar dayanacağı için bir şey söylemek doğru değil çünkü bu bütçe uygulamasına, gelirlerle ve harcamalara bağlı. Ama sınıra dayandığımız kesin. Almamız gereken yardım dilimini alamadık ve bir de 20 Ağustos'ta itfası gelecek olan Avrupa Merkez Bankası tahvili sorunu var" dedi.
 
AB ülkeleri, Ağustos'ta 3.2 milyar Euro tahvil ödemesi gereken Yunanistan'ın Ağustos ayını çıkarmasına yetecek finansmanı sağlamaya söz vermişlerdi.
 
Yunanistan için AB ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu'ndan gelecek yardımdan başka bir çıkar yol bulunmuyor. Bu kreditörler de Yunanistan reformlara kesinlikle uyacağını taahhüt etmedikçe yeni yardım dilimlerinin verilmeyeceğini söyleyerek Atina üzerindeki baskılarını artırıyorlar.
 

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