-YUNANİSTAN'IN NOTU "ÇÖP" SEVİYESİNE İNDİRİLEBİLİR ATİNA (A.A) - 22.12.2010 - Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Yunanistan'a ''BBB-'' seviyesindeki kredi notunu indirebileceği uyarısında bulundu. Fitch'den yapılan açıklamada, Yunanistan ile ilgili gözden geçirmenin gelecek yıl ocak ayında tamamlanacağı, Yunanistan'ın ''BBB-'' olan kredi notunu ''junk'' (çöp) seviyesine indirilmesi olasılığının arttığı belirtildi. Yunanistan'ın ''BBB-'' olan kredi notunun ''junk''seviyesine indirilmesi, kredi notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına indiği anlamına geliyor. Derecelendirme kuruluşu Fitch'in Yunanistan için kredi notu yatırım yapılabilir seviyesini en düşüğü olan ''BBB-'' düzeyinde bulunuyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's, daha önce Yunanistan'ın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirilmişti. Yunanistan'da bugün parlamentoda 2011 yılı bütçesi oylanacak. Mayıs ayında iflasın eşiğine gelen Yunanistan, AB ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) üç yıl süreli 110 milyar avroluk kurtarma paketini kabul etmişti.