Yunanistan’ın ‘maskesi’ düştü, Goldman göründü

T24 - Yunanistan’ın, borçlarını maskelemek için yıllardır ABD’li Goldman Sachs’tan destek aldığı ortaya çıktı. Goldman’ın, son kriz öncesinde de borçlarını gizlemek için Yunanistan’a yardım teklif ettiği belirlendi



Ekonomik verilerini çarpıttığı gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından güvenilirliği sorgulanan Yunanistan, yeni bir skandalla gündemde. ABD’nin en saygın gazetelerinden New York Times, bütçe açığı yüzünden iflasın eşiğine gelen Yunanistan’ın ABD’li finans kurumu Goldman Sachs’ın yardımıyla yıllardır borçlarını Avrupa Birliği’nden gizlediğini ortaya çıkardı.



‘Wall Street, Avrupa’daki krizi ateşleyen borcu maskelemeye yardımcı oldu’ başlıklı haberde, Goldman Sachs’ın uyguladığı borç gizleme taktiklerinin Yunanistan’ın ve euro’nun yaşadığı krizin şiddetini artırdığı belirtildi. Yunanistan’ın 10 yıl kadar önce drahmi’den euro’ya geçerken Avrupa’nın borç limitlerine takılmamak için Goldman Sachs’la çalışmaya başladığı belirtilen haberde, uygulanan bazı işlemlerle bütçedeki milyarlarca euro’luk borçların Brüksel’in denetiminden kaçırıldığı yazıldı.





Piyango gelirini bile sattı



Goldman Sachs’ın, geçen yıl kasımda Yunanistan’daki son borç krizi patlak vermeden Atina’nın kapısını bir daha çaldığını belirten New York Times, Goldman Sachs Başkanı Gary Cohn başkanlığında bir ekibin Yunanistan’ın sağlık sisteminden doğan borçların vadesini saklayacak bir finansal araç oluşturma teklifi yaptığını yazdı. Bu durumu, kredi kartı borcunu ödemek için evini ikinci kez ipotek ettirmeye benzeten New York Times, şunları yazdı:



“Bu daha önce de işe yaramıştı. 2001 yılında Yunanistan Euro Bölgesi’ne kabul edilince, Goldman Sachs’ın yardımıyla ülkeye döviz ticareti gibi gösterilen milyarlarca dolarlık kredi sağlandı. Böylece Yunanistan gücünün yettiğinden fazlasını harcamayı sürdürerek Avrupa’nın bütçe açığı kurallarına yakalanmadı. Atina, Goldman Sachs’ın en son yardım teklifini ise kabul etmedi. Ancak son 10 yıldaki gelişmeler Wall Street’in dünyanın yaşadığı finansal dramdaki rolü hakkında pek çok soru işareti yarattı. ABD’de yaşanan mortgage krizinde olduğu gibi, Goldman Sachs ve JPMorgan Chase gibi kurumların ürettiği finansal araçlar, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerde siyasetçilere borçlarını maskeleme imkânı sundu. Örneğin Yunanistan, gelecek yıllara ait havaalanı ve piyango gelirlerini devretti. Bu anlaşma kredi olarak kayda geçmediği için yatırımcıları ve denetimcileri ülke borçları konusunda yanılttı. Şu an Yunanistan, Avrupa’nın ortak para birimi hedefine en büyük tehdidi oluşturuyor. Ülkenin çoğu büyük bankalara olmak üzere 300 milyar dolara yakın borcu var. Bir iflas tüm dünyayı etkiler.”





Son ‘maskeyi’ istemedi



Yunanistan’ın muhasebe politikaları hakkında bir rapor hazırlayan Yunan ekonomist Gikas Hardouvelis’in, “Siyasetçiler topu hep başkalarına atmak ister. Bankacılar sorunları geleceğe erteleme yolunu gösterince dört elle sarılıyorlar” yorumuna da yer veren haberde, Avrupa’nın borç sorununu Wall Street’in yaratmadığı ancak Yunanistan’ın gücünün ötesinde borçlanmasına yardımcı olduğu belirtildi. New York Times, “Yunanistan, Goldman Sachs’ın Kasım 2009’daki maskeleme teklifini kabul etmedi ancak 2001 yılındaki ayarlamalar için 300 milyon dolar ödeme yaptı” diye yazdı. Gazete, Yunan hükümetinin nakit için karmaşık takas işlemlerinin yanı sıra otoyolları ve havaalanlarını da rehin ettiğini yazdı.