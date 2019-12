Yunanistan'ın krizden kaçış yolu: Türkiye

T24 - Yunan-Türk İş Konseyi Eş Başkanı Dimitris Papanicolaou, “Son iki yılda Türkiye’de şirket kuran Yunanlı firma sayısı 250’ye ulaştı. 2 yıl içinde bu rakamın ikiye katlanmasını bekliyoruz. Yunanistan’da her gün bir KOBİ kapanıyor. Kiminle konuşsak ‘Burada artık yapacak bir şey yok, Türkiye’ye gidelim çok cazip bir pazar’ diyor” dedi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Gümülcine’de düzenlenlediği “Türkiye-Yunanistan 2’nci Bölgesel İş Forumu”, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’daki işadamlarının yüzünü Türkiye’ye döndüğünü ortaya koydu.Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



360 Türk, 168 Yunanlı işadamının katıldığı forumda, her iki ülkenin yatırımcıları, ‘Kalkınma için sınırlarımızdaki duvarları yıkmalıyız’ mesajı verirken, şirketler ve resmi devlet kurumları arasında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarındaki görüşmelerde, iki ülke arasında daha çok bölgesel iş olanakları araştırıldı.





Yunanlı yatırımcı 500’ü bulur



Yunan-Türk-İş Konseyi Eş Başkanı Dimitris Papanicolaou, Yunanistan’ın krizden büyük darbe aldığını, her gün bir KOBİ’nin kapandığı haberini aldıklarını ifade ederek, “Kriz ortamı Yunan yatırımcıları Türkiye’ye yönlendirdi. Son iki yıl içinde Yunansitan’dan gelip Türkiye’de yatırırm yapanların sayısı 250’ye ulaştı. Kiminle konuşsak, ‘burada artık yapacak bir şey yok, yeni pazarlara gitmek lazım’ diyor, Türkiye’de yatırım fırsatlarını araştırıyor” diye konuştu.



Papanicolaou, 2-3 yıl içinde Türkiye’de yatırım yapan Yunanlı yatırımcı sayısının ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti. Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Selim Egeli ise, forumda 76 iş görüşmesi yapıldığını belirterek, Yunanistan’da kriz olsa da sermaye yapısı çok güçlü şirketlerin de bulunduğunu belirtti. Egeli, şöyle devam etti: “Bu şirketler, yatırım yapacakları, fabrikasını taşıyacakları en akıllı yerin Türkiye olduğunu düşünüyorlar. Son 6 yılda 400’den fazla Yunanlı Türkiye’de şirket kurdu. Türk sanayi Yunanistan’ın ithalatında daha fazla yer almaya başladı. Yakında Yunanistan Almanya’dan ithal ettiği malı Türkiye’den almaya başlayacak. İki ülkenin ticaret hacmi 3 milyar dolar civarında. Hedefimiz 10 milyar dolarlık potansiyeli harekete geçirmek.”





Ziraat, Gümülcine’de büyüdü



Gümülcine’de 2008 yılında açılan Ziraat Bankası özellikle Yunanlılardan büyük ilgi görüyor. Kriz nedeniyle kendi bankalarına güvenemeyen Yunan vatandaşları mevduatlarını Ziraat Bankası’na taşıyor. Yunan bankalarından kredi alamayan Yunanlılar da kredi almak için Ziraat’in yolunu tutuyor. Ziraat Bankası’nın Gümülcine şubesinin bu nedenlerle 2 yılda yüzde 300 büyüdüğü belirtiliyor. Ziraat Bankası kısa süre içinde Türk kökenli nüfusun bulunduğu Rodos adasında da şube açma kararı aldı.





Angelidis: Müslüman azınlık ilişkileri güçlendiriyor



RODOP Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nikolaos Angelidis, Yunan toplumunun kriz sonrası kamu çalışanı kimliğinden sıyrılıp girişimci kimliğine bürünmesi gerektiğinin anlaşıldığını söyledi. Angelidis, “Yeni iş alanları oluşturmak ve Yunan ekonomisinde rekabeti hareketlendirmek gerekiyor. Bir ülke için en önemli yatırımcılar komşularıdır. Türklere bu gözle bakıyoruz. Yatırım için teşvik var. Buradaki Müslüman azınlık Türkiye ile ilişkilerin gelişimine katkı sağlıyor. Ancak Türk tarafının oluşturduğu korumacılık

düzeni gözden geçirilmeli” dedi.





Bariyer ve paslı bidon ticareti engelleyemez



İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Türk-Yunan ticaretinde hedefin 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirterek, “Duvarlarla, bariyerlerle, paslı bidonlarla ticaret engellenmesi mümkün değil. Meriç boyunca tel örgüden duvardan bahsediliyor. Bu tel örgünün yapılmaması için mücadeleyi Yunanlı dostlarımızdan da talep ediyorum” dedi. Demirtaş, Yunanistan’ın mayıs ayında yeşil pasaporta vizeyi kaldırmasıyla adalardaki Türk turist sayısının

yüzde 40 arttığını söyledi.





Türkiye’ye tankerle koyun sütü taşınacak



Edirne Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yardımcı, Yunan süt sektörünün önde gelen firmalarından Mavgel ile anlaşarak Türkiye’ye tankerle büyük miktarda koyun sütü getirmeye hazırlandıklarını açıkladı. Türkiye’de koyun ve keçi sütü sıkıntısı olduğunu söyleyen Yardımcı, “Gümülcine bölgesi koyun ve keçi sütü açısından çok iyi. Mavgel firması bize koyun ve keçi sütü satmayı önerdi. Görüşmeler sürüyor” dedi.





Neden Türk sermayesi de Yunan bankası satın almasın



Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde başlayan Türkiye-Yunanistan 2. Bölgesel İş Forumu’na katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ege’de savaş gemileri ve savaş uçaklarının değil, ticaret gemileri ve yolcu uçaklarının geçmesi gerektiğini dile getirdi. Ergün, “Neden Bir Yunan sermayesi Finasbank’ı satın aldığı gibi Türk sermayesi bazı Yunan bankalarını satın almasın ya da mevcut Ziraat Bankası şubeleri yüzlerce şubeye ulaşmasın” dedi. Ergün sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun önünde duygusal ve brokratik engeller varsa bunların da gözden geçirilmesi lazım. İnsanların serbestçe dolaşamadığı bir ortamda malların serbest dolaşımından bahsedilemez. Vize sorunun çözülmesi turizm ve ticaretini arttıracaktır.”





En ucuz yatırım krizde yapılır



İki ülke olarak son 10 yılda ilişkilerimizde sürdürülebilir istikrarı sağlamayı başardıklarını anlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yunanistan ile ekonomik ilişkileri şöyle değerlendirdi: “Yeni bir küresel, bölgesel düzen şekillenirken ortak akıl ile önümüzdeki 10 yılın işbirliği haritasını çizelim. Yerel ve bölgesel dinamiklerin ön plana çıktığı bir yüzyılda ortak geleceği ortak çıkarlarımız üzeriden inşa etmeliyiz. Zorluklara karşı mücadele bizleri birleştirecektir. Ortak coğrafyamız iklim değişikliği, su kıtlığı ve küresel ısınma gibi tehditlerle birlikte mücadele ediyor. iki ülkenin daha fazla birbirine entegre olmaktan başka çaresi yok. İşbirliği kurumsal hale getirip geçmişin ön yargılarını bir kenara bırakalım. Önümüzdeki 10 yıla bakalım. En ucuz yatırım krizde yapılır. Yunanistan için Türkiye fırsatlar ülkesi.”