-YUNANİSTAN'IN KREDİ NOTU MERCEK ALTINDA PARİS (A.A) - 10.05.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın ''B1'' olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını bildirdi. Kuruluştan yapılan açıklamada, kararın alınmasında, bütçe açığı verilerinin yukarı yönlü revize edilmesinin, Yunanistan'ın kamu borcunun sürdürülebilirliğine dair belirsizliğin artmasının, ekonomisinin sağlamlığına ilişkin endişelerin etkili olduğu belirtilerek, ülkenin kısa ve orta vadeli borcunun yeniden yapılandırılma olasılığına ilişkin inancın arttığına işaret edildi. Moody's, yapılacak gözden geçirmenin Yunanistan'ın gelecek birkaç yıla ilişkin borç dinamiklerine odaklanacağını ve büyük bir risk olduğunun tespit edilmesi halinde çok kademeli bir not indiriminin söz konusu olabileceğini vurguladı. Kuruluş ayrıca, Yunanistan hükümetinin ekonomik hedeflerinin iddialı olduğuna da dikkat çekti.