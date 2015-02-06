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Ekonomi

Yunanistan'ın kredi notu düşürüldü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Yunanistan'ın negatif olan kredi görünümünü teyit etti

06 Şubat 2015 22:58

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s Yunanistan’ın kredi notunu "B"den "B-"ye düşürdü, "negatif" olan kredi görünümünü teyit etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, S&P'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Yunanistan’ın kredi notunun "B-"ye çekilmesinin nedene olarak, sınırlı likiditenin, yeni hükümetin borçları yeniden yapılandırmaya yönelik anlaşmalar için sahip olduğu zamanı kısıtlaması gösterildi.

Açıklamada, "Yeni hükümetin yapacağı anlaşmaların zamanlamasına ve başarısına ilişkin potansiyel belirsizlikler, kredi çıkış riskini artırırken, yatırımları ve vergi uyumunu zayıflattı. Bunun sonucu olarak Yunanistan'ın uzun vadeli kredi notunu "B"den "B-"ye düşürdük" ifadesine yer verildi.

Kuruluş, 29 Ocak'ta yaptığı son değerlendirmede, Yunanistan'ın kredi notunun negatif izlemeye alırken, yeni hükümetin gerekli finansal destek için kreditörleriyle anlaşma sağlamakta başarısız olması durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısını yapmıştı.

 

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