Yunanistan'ın kredi notu düştü

T24 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu bir kez daha düşürdü.



Moody's'ten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın hükümet bonolarının derecesinin A3'ten Ba1'e indirildiği belirtildi.



Bu durum, önde gelen üç kredi derecelendirme kuruluşunun Yunanistan'ın notunu düşürmeleri yönündeki yeni bir adımı oldu. Standard&Poor's da Nisan ayında Yunanistan'ın kredi notunu düşürmüştü.



Yunanistan Maliye Bakanlığı Moody's'in açıklaması üzerine bir açıklama yaparak, bu not indiriminin, Yunan Hükümetinin son aylar içerisinde ülkeyli borç krizinden çıkarma yönünde attığı önemli adımları, bu adımların yarattığı iyimser mali beklentileri karşılamadığını bildirdi.





