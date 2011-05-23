Yunanistan'ın iki aylık parası kaldı

T24 - Yunanistan AB/IMF kredisinin yeni dilimini alamazsa, elindeki nakit 18 Temmuz'da bitecek ve ülke borçlarını ödeyemez duruma gelecek.







Yunanistan'ın halen iki aydan daha kısa bir süre yetecek kadar nakdi var.

Yunan Kathimerini Gazetesi'ne göre, Yunanistan AB/IMF kredisinin yeni dilimini alamazsa, elindeki nakit 18 Temmuz'da bitecek ve ülke borçlarını ödeyemez duruma gelecek.

12 milyar Euro'dan oluşan yeni kredi diliminin, gözden geçirmenin başarıyla geçilmesi halinde Haziran sonunda serbest bırakılması bekleniyor.

Ancak Yunanistan'ın bütçe kısıntısı hedeflerinin gerisinde kalması, yeni dilimin verilmemesi riskini doğurdu.



Papandreu: Senaryolar hakkında konuşmayacağım

Bu arada Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Yunanistan için borç yeniden yapılandırmanın gündemde olmadığını söyledi.

Yunanistan’ın Ethnos Gazetesi'ne demeç veren Papandreu, şu an işlerine odaklandıklarını ve senaryolar hakkında konuşmayacaklarını belirtti. Papandreu, finansal desteğin sürmesini sağlayacak her türlü tedbiri alacaklarını ifade etti.



Vergi artırma planı

Yunan basınında çıkan haberler, hükümetin kamuda maaşları daha da düşürmeyi ve vergileri artırmayı düşündüğünü gösteriyor.



Fitch not kırdı

Öte yandan Yunanistan’ın kredi notu düşmeye devam ediyor. Fitch, Yunanistan’ın notunu üç basamak birden düşürerek, B+'ya indirirken görünümü yine negatif olarak belirledi. Böylece Fitch, Yunanistan’ın notunu, S&P ve Moody’s ile aynı düzeye çekmiş oldu.



