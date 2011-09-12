Yunanistan'ın iflası yaklaştı mı?

T24

IMF ve AB yine geliyor



Hükümetten yeni önlemler



3 haftalık parası kaldı



Finans piyasalarının gündeminde yine Yunanistan'ın iflas etme olasılığı var.Cuma günü çıkan "Yunanistan hafta sonu iflas açıklayabilir" söylentisi gerçek olmadı. Ancak Almanya'nın bu ihtimali artık yüksek sesle tartışmaya başlaması, Atina'nın geleceğinin sorgulanmasına neden oluyor.Alman Die Welt gazetesine konuşan Başbakan Yardımcısı Philipp Roesler, Euro'nun istikrarı için ortada artık tabuların olmaması gerektiğini, buna Yunanistan'ın iflasının da dahil olduğunu söyledi. İktidar ortaklarından hür demokratların lideri Christian Lindner ise daha da ileri giderek, partisinin Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ni terk etme ihtimalini gözardı etmediğini ifade etti.Alman Der Spiegel dergisindeki haber de, Almanya’nın Yunanistan’ın iflas etmesi durumunda meydana gelecek olası etkiler üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Habere göre, Almanya'nın göz önünde bulundurduğu senaryolar arasında Yunanistan’In Euro'yu bırakıp drahmiye geri dönmesi de var.Piyasaların yeniden iflastan bahsettiği bir ortamda, Yunanistan ayakta kalabilmek için büyük çaba harcıyor. Avrupa Birliği, IMF ve Avrupa Merkez Bankası heyetleri, Yunanistan'daki incelemelerine bu hafta yeniden başlayacak.Papandreu hükümeti 8 milyar Euro'luk kredi dilimini alabilmek için, heyetlerin ziyareti öncesi yeni bir önlem açıkladı. Buna göre, Yunanistan iki yıl geçerli olarak yeni emlak vergisiyle 2 milyar Euro gelir elde edecek. Hükümet, tahsilat sürecini, vergiyi elektrik faturalarına yansıtarak hızlandıracak. Yunanistan yeni vergiyle, kredi dilimi şartlarını yerine getirmek için kapatması gereken 1.7 milyar Euro'luk açığı gidermiş olacak.Yunanistan Maliye Bakanı Filippos Sachinidis, ellerinde Ekim ayına kadar yetecek nakit kaldığını açıkladı. Sachinidis'in açıklaması, Yunanistan'ın AB ve IMF'den gelecek 8 milyar Euro'luk kredi dilimine ne kadar ihtiyacı olduğunu gösterdi.