Yunanistan'ın Euro ile imtihanı



Yunanistan'da seçimi sol muhalefet Syriza Partisi kazanırsa, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki varlığı ciddi şekilde sorgulanabilir. Oysa Avrupa Birliği (AB) Yunanistan'ın her halükarda Euro Bölgesi'nde kalmasında ısrarlı. Brüksel kulislerinde, "Yunanistan Euro'dan vazgeçemez, önceki hükümetlerle yapılan anlaşmalar yeni hükümeti de bağlar" görüşü hakim.

Nitekim AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması söz konusu olamaz. Yunanistan Euro Bölgesi'ni terk etmeyecek. Aynı zamanda Euro para biriminden vazgeçmesi de beklenemez" sözleriyle AB'nin tavrını açıkça dile getirdi.

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nde kalması konusunda AB'nin Vergi Sistemi, Gümrük Birliği, Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Temsilcisi Pierre Moscovici de kararlı. Moscovici, "Artık bazılarının 2011 ve 2012 krizlerinden sonra Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ne ait olmadığı yönündeki iddiaları geçerli olamaz. Ben şahsen Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ndeki varlığını hiç sorgulamadım" diye konuşuyor.

Moscovici'den tavsiye

Moscovici Yunanistan'a şimdiye kadar uyguladığı bütçenin sağlamlaştırılması politikasını sürdürmesini tavsiye ediyor. Moscovici'ye göre bu politika meyvelerini vermeye başladı. Moscovici böyle giderse Yunanistan'ın bu yıl içinde yardım programları kapsamından çıkabileceğini bile düşünüyor. Ama bunun için Uluslararası Para Fonu ve kreditör ülkelerin belirlediği sıkı reform kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini ifade eden Pierre Moscovici, "Yunanistan'dan kesinlikle mümkün olan uygulamaları bekliyoruz. Onlardan gökyüzüne kaleler yapmalarını, mümkün olmayacak şeyler gerçekleştirmelerini beklemiyoruz. Beklentimiz yararlı ve ulaşılabilir uygulamalar" diye konuşuyor.

Brüksel, Atina'da işbaşına gelecek hükümetin rengi ne olursa olsun, onunla çalışmaya kararlı. Seçimin favorisi Syriza'nın bir süre önce gündeme gelen 'Grexit' olarak adlandırılan, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması tartışmalarında yaptığı temkinli açıklama, tarafların uzlaşıya doğru ilerlediğini gösteriyor. Ama Syriza yöneticilerinin "Yunanistan'ın borçlarının kısmen silinmesi ve borçların yeniden yapılandırılması" önerisi kuşkuyla karşılanıyor.

"Borç silmek kötü örnek olur"

Ekonomist Guntram Wolff'a göre Yunanistan'ın borçlarının bir kısmının silinmesi, diğer borçlu AB ülkelerinin de benzer taleplerle birliğe başvurmalarına yol açabilir. Brüksel'deki düşünce kuruluşu Brugel'de görevli ekonomist Guntram Wolff şunları söyledi:

"Borçların silinmesi gündeme gelirse, İrlanda maliye bakanının hemen ertesi gün Berlin'e ya da Paris'e giderek, 'Biz de borçlarımızın silinmesini istiyoruz' demesi işten bile değil."

Borçların silinmesi, kredi veren ülkelerin alacaklarından vazgeçmeleri anlamına gelir. Peki her ülke buna razı mı? Hayır. Örneğin Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb alacaklarından feragat etmeyeceklerini kesin bir dille açıkladı. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble de borçların silinmesine karşı çıkan politikacılardan.

Nitekim Guntram Wolff'a göre, Yunanistan'ın borçlarının silinmesi halinde Almanya, İtalya ve İspanya alacaklarından tamamen vazgeçmek zorunda kalacak ve bu durum da söz konusu ülkelerde vergi ödeyen vatandaşların pek de hoşuna gitmeyecek.