Yunanistan'ın en büyük şirketi ülkeden çıkıyor

Yunanistan'ın en büyük şirketi olan Coca-Cola Hellenic, devam eden Euro Bölgesi krizinin etkisiyle merkezini Yunanistan'dan İsviçre'ye taşıyor.



Zor durumdaki Yunanistan'ın en büyük şirketi ülkeden çıkma kararı aldı.

Aynı zamanda dünyanın ikinci büyük şişeleme şirketi olan Coca-Cola Hellenic (CCH), devam eden Euro Bölgesi krizinin etkisiyle merkezini Yunanistan'dan İsviçre'ye taşıyor.

7.6 milyar dolarlık piyasa değeriyle ülkenin en büyük şirketi olan CCH, ülkede sadece yüzde 5'lik bir iş hacmini kontrol ediyor.

Yunan borsasından da çıkan şirket, Londra Borsası'na kote olacak. Yunanistan merkezli şirket dünya genelinde 28 ülkedeki operasyonları yürütüyor.

Yüzde 23 hissesi ABD'nin The Coca Cola şirketine ait olan CCH, Yunanistan'daki tesislerinin çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Coca-Cola Hellenic, ülkeden çıkan ilk şirket değil. Daha önce Fransız perakende devi Carrefour da bu ülkeden çıkma kararı almıştı.