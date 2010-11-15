-YUNANİSTAN'IN BÜTÇE AÇIĞI TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE BRÜKSEL (A.A) - 15.11.2010 - Yunanistan'ın geçen yıl bütçe açığı ve kamu borcu seviyeleri tahminlerin üzerine çıktı. AB istatistik kurumu Eurostat'a göre, Yunanistan'ın geçen yıl bütçe açığı, gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 15,4'üne ulaştı. Yunanistan'ın, bütçe açığı GSYH'nin yüzde 13,6'sı olarak tahmin edilmişti. Nisan ayında GSYH'nin yüzde 115,1'i olarak açıklanan Yunanistan'ın kamu borcu tahmini ise GSYH'nin yüzde 126,8'ine çıktı. Böylece AB ülkeleri içinde kamu borcunun GSYH'ye oranı en yüksek olan ülke Yunanistan oldu. Eurostat verilerine göre, 2008 yılında 22 milyar 363 milyon avro olan Yunanistan'ın bütçe açığı, 2009'da 36 milyar 150 milyon avroya, 261,3 milyar avro olan kamu borcu ise 298 milyar avroya çıktı. Yeni açıklanan veriler, Yunanistan'ın muhtemelen bu yıl sonunda bütçe açığını GSYH'nin yüzde 8,1'ine indirme hedefini başarmayacağı anlamına geliyor. Geçen hafta hükümetin yıl sonunda bütçe açığını GSYH'nin en az yüzde 5,5'ine indireceğinde ısrar eden Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, dün Yunan gazetesi To Proto Thema'ya verdiği demeçte, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB'den alınan kredilerin ödeme süresinin geciktirilmesini istediklerini açıklamıştı. Eurostat'ın açıklaması, IMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkililerinin, Yunanistan'ın durumunu gözden geçirmek için bugün Atina'da bulundukları döneme rastgeldi. -AVRO BÖLGESİ VE AB- Bu arada, Avro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2009 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranı, sırasıyla yüzde 6,3 ile yüzde 6,8 oldu. Eurostat verilerine göre, önceki yıl Avro Bölgesi için GSYH'nin yüzde 2'si olan bütçe açığı geçen yıl yüzde 6,3'e, 2008 yılında AB için GSYH'nin yüzde 2,3'ü olan bütçe açığı da 2009 yılında yüzde 6,8'e çıktı. Ayrıca önceki yıl Avro Bölgesi için GSYH'nin yüzde 69,8 olan kamu borcu, geçen yıl yüzde 79,2'ye, 2008'de AB için yüzde 61,8 olan kamu borcu da 2009'da yüzde 74'e yükseldi. Geçen yıl bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 15,4 ile en fazla olan ülke Yunanistan olurken, bu ülkeyi yüzde 14,4 ile İrlanda, yüzde 11,4 ile İngiltere, yüzde 11,1 ile İspanya, yüzde 10,2 ile Letonya, yüzde 9,3 ile Portekiz, yüzde 9,2 ile Litvanya, yüzde 8,6 ile Romanya, yüzde 7,9 ile Slovakya, yüzde 7,5 ile Fransa ve yüzde 7,2 ile Polonya takip etti. Yunanistan geçen yıl, yüzde 128,6 ile kamu borcu GSYH'ye oranı en yüksek ülke olurken, Yunanistan'ı yüzde 116 ile İtalya, yüzde 96,2 ile Belçika, yüzde 78,4 ile Macaristan, yüzde 78,1 ile Fransa ve yüzde 73,4 ile Almanya izledi.