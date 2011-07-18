-YUNANİSTAN'IN BORCUNU BANKALAR ÖDEYECEK BRÜKSEL (A.A) - 18.07.2011 - Avro Bölgesi liderlerinin borç krizine önlem için 21 Temmuz'da Brüksel'de gerçekleştirecekleri olağanüstü zirvede Yunanistan'ın 50 milyar avroya kadar borcunu bankalara yüklemeye hazırlandığı bildirildi. Alman Die Welt gazetesi, liderlerin Yunan tahvili tutan bankalar ve yatırımcıların ellerindeki kağıtların vadesine göre yüzde 40'a kadar indirimli geri alınmasını tartışacağını yazdı. Haberde, Alman Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı önerinin çok riskli olduğu ve geçici iflas anlamına geldiği için reddedilebileceği belirtildi. Gazeteye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, gönüllülük esası dışında Yunan tahvillerinin değerinin düşürülmesi halinde borç krizinin İspanya ve İtalya'ya sıçrayabileceği endişesiyle Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'yi bu öneriden vazgeçirmeye çalışıyor. Die Welt'e konuşan sigorta devi Allianz'ın üst yöneticisi (CEO) Paul Achleitner, Yunan tahvillerinin değerinin gönüllülük esaslı düşürülmesini önererek, ''Örneğin bir ülke (Yunanistan) nominal değeri 100 birim olan tahvillerini, değeri 70 birim olan yeni çıkarılacak tahvillerle değiştirmeyi teklif edebilir'' diyerek bu sayede Yunanistan'ın borcunun yüzde 30 azalırken, borç vadesinin de uzatılmış olacağını dile getirdi. Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco'nun sahibi olan Allianz'ın elinde 2010 sonu itibariyle 1,3 milyar avroluk Yunan tahvili bulunuyor. Alman Handelsblatt gazetesi ise Allianz'ın Yunan tahvillerinin değerinin yüzde 25 düşürülmesinden yana olduğunu yazdı. Gazeteye göre, tahvillerinin dörtte bir oranında değerinin azaltılmasıyla Yunanistan'ın borcu, 50 milyar avro düşüşle 300 milyar avronun altına gerileyecek. Avro Bölgesi liderleri perşembe günkü zirvede Yunanistan'ı ikinci kurtarma paketi üzerinde uzlaşarak borç krizinin diğer Güney Avrupa ülkelerine yayılmasını önlemeyi hedefliyor. Piyasalar, krizin bugüne dek kötü yönetilmesine ve süren çelişkili açıklamalara satışla cevap veriyor. Bugün dolar karşısında yüzde 0,5 gerileyen avro, 1,4042 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda 10 yıl vadeli İtalyan tahvillerinin faizi de yüzde 0,2'nin üzerinde artışla yüzde 5,9'a ulaştı. 10 yıl vadeli İspanyol tahvilleri ise yüzde 6,1'den yüzde 6,27'ye çıktı. Ekonomistler, Yunanistan, İrlanda ve Portekiz gibi küçük ülkeleri kurtarmakta zorlanan Avro Bölgesi'nin durumun daha da kötüleşmesi halinde İtalya ve İspanya karşısında çaresiz kalabileceği uyarısında bulunuyor.