Yunanistan'ın borç trajedisi uzayacak

Bütün yardımlara, borç affına, yapısal reform ve tasarruf önlemlerine rağmen Yunanistan'ın borç problemi büyümeye devam ediyor. Krizin tırmanması Yunanistan'a yardım yapan yabancı alacaklılar üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ön raporuna göre Yunanistan'ın 2020 yılında borç stokunu Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılanın (GSYH) %120'sine indirme hedefine ek reformlar yapıp daha fazla yardım almadan ulaşması mümkün olmayacak. Yunan maliyesinin 30 milyar Euro'luk açık verdiği hesaplanmış.

Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının 12 Kasım'da yapacakları buluşmada Yunanistan'a ek yardım yapılmasının karara bağlanacağına dair Brüksel kaynaklı haberler Almanya Hükümeti tarafından doğrulanmadı. Almanya Maliye Bakanlığı sözcüsü, maliye bakanları buluşmasına hazırlık mahiyetinde ön toplantı yapılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bütün şıklar masada

12 Kasım buluşmasının gündemini Yunanistan'ın oluşturacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bakanlık sözcüsü kesin kararların ancak AB Komisyonu, IMF ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) uzmanlarından oluşan troykanın değerlendirme raporu açıklandıktan sonra alınabileceğini belirtti. Raporun maliye bakanlarına ne zaman gönderileceği ise kesinlik kazanmadı. Yardım operasyonundaki değişikliklerin Almanya Federal Meclisi'nde görüşülüp onaylanması gerekiyor. Parlamento onay vermediği takdirde Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Yunanistan'a ek yardım ve kurtarma planındaki muhtemel değişikliklerle ilgili herhangi bir taahhütte bulunamayacak. Yardım programının değiştirilmesi söz konusu olduğu takdirde koalisyon ortakları arasında tartışmaların patlak verebileceği belirtiliyor.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti'nin meclis grup başkanı Rainer Brüderle, bütçe hedeflerini yakalayabilmesi için Yunanistan'a ek süre verilmesinin söz konusu olabileceğini, ancak bunun için Yunanların ciddi bir şekilde reform ve tutumluluk yolunu tuttuklarını kanıtlamalarının şart olduğunu ifade etti. Brüderle bir radyoya verdiği beyanatta, yardım takviminin revize edilebilmesi için Yunanistan tarafından ikna edilmeleri gerektiğini. Yunanistan üzerindeki baskının sürdürüleceğini ve bu ülkenin Euro Bölgesi'nden ayrılmasının mümkün ama şayanı tercih olmadığını söyledi.

30 milyarlık açık

IMF'in Euro Bölgesi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan rapor taslağında, mevcut şartlar altında Yunanistan'ın borç stokunu 2020 yılına kadar %160'tan %120'ye düşürmesinin mümkün olmadığı ve %136'lık oranın daha gerçekçi göründüğü belirtiliyor. Bir IMF yetkilisi bu orana da en olumlu senaryoların gerçekleşmesi durumunda erişilebileceğini ve Yunanistan'ın ek reformlar başlatıp tasarruf tedbirlerine başvurmamasının bütün çabaları boşa çıkartabileceğini söyledi.

Troyka, Yunanistan'ın %4,5'luk faiz dışı bütçe fazlası elde etmesi için iki yıllık ek süre tanınmasının kaça mal olacağını da hesaplamış. Yunan bütçesinin borç servisi dışında %4,5 oranında fazla verebilmesi için 16 ila 20 değil, 30 milyar Euro'luk ek yardıma ihtiyaç duyduğu açıklandı. Bu meblağın nasıl sağlanabileceğine dair çeşitli opsiyonlar mevcut. Ortaklarının Yunanistan'a doğrudan mali yardım yapmaları, borçların yabancı devetlerin alacaklarını da kapsayacak şekilde bir kez daha tıraşlanması, yardım taahhütlerinin öne alınması ve şimdiye kadar açılan kredilerin vade ve faiz oranlarının yeniden ayarlanmasına kadar çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Euro Bölgesi'ndeki ortaklarının sponsorluğunda Yunan devlet tahvillerinin Yunan maliyesi tarafından piyasadan toplanması da Atina yönetimine nefes aldırabilir.