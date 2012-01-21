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Ekonomi

Yunanistan'ın borç takası görüşmeleri kesildi ATİNA (A.A)

21 Ocak 2012 18:30

-Yunanistan'ın borç takası görüşmeleri kesildi ATİNA (A.A) - 21.01.2012 - Yunanistan'ın özel sektör kreditörleri ile yürüttüğü borç takası görüşmeleri ani bir şekilde kesildi. Yunanistan hükümeti, PSI (özel sektör katılımı) planı olarak bilinen borçların azaltılması amacıyla yürütülen görüşmelerin beklenmedik şekilde durduğunu ve kreditörler adına görüşmeleri yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü yöneticilerinin Yunanistan'dan ayrıldığını bildirdi. Başka bir kaynağa göre görüşmeler telefon görüşmeleri ile sürdürülecek. Başbakan Lukas Papadimos ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, IFF yöneticisi direktörü Charles Dallara ile dün akşam 4 saat süren bir görüşme yapmıştı. Görüşme sonrası Venizelos müzakerelerin bugün de devam edeceğini söylemişti. Bir hükümet yetkilisi ise kesilen görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir tarihin belirlenmediğini kaydetti. Yunanistan'ın borcunu 100 milyar avro kadar azaltacak olan tahvil takası görüşmelerinde yeni tahvillerin faiz oranları üzerinde tartışmalar sürüyordu.  Bir yetkili görüşmelerin Almanya ve IMF'nin yeni tahvillerin faiz oranının yüzde 3'ün altında olması talebi sebebiyle kesildiğini, müzakerelerin 30 ocaktan önce tamamlanmasının mümkün görünmediğini kaydetti.

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