-YUNANİSTAN'IN BORÇ SORUNU LÜKSEMBURG (A.A) - 20.06.2011 - Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip bazı G7 ülkeleri maliye bakanları, telekonferansla Yunanistan'ın içinde bulunduğu borç sorununu görüştü. Avrupalı yetkililerin açıklamalarına göre, ABD, Kanada, Japonya ve İngiltere maliye bakanları Avro Bölgesi borç krizini dün öğleden sonra bir telekonferans ile değerlendirdi. Avrupa Birliği maliye bakanları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri dün Lüksemburg da bir araya gelerek Yunanistan'ın durumunu, AB-IMF kurtarma paketinin 12 milyar avroluk 5'inci diliminin serbest bırakılmasını ve yeni yardım paketini görüşmüştü. Avrupalı bakanlar, dünkü görüşmelerde Yunanistan'ın ikinci yardım paketini ve gelecek ay verilmesi planlanan 12 milyar avroluk kredi dilimini alabilmesi için hükümetin harcamalarda 28 milyar avro tutarında kesinti yapmasını şart koştu. -AVRO GRUBU BAŞKANI JUNCKER Avro Grubu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın, 28 milyar avroluk yeni harcama kesintilerini ve ekonomik reformları bu ayın sonunda meclisten geçirmeyi başarması durumunda, 110 milyar avroluk yardım paketinin 12 milyar avroluk dilimini temmuz başında alacağını söyledi. Juncker, yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın harcama kesintilerine ilişkin parlamentoda yapacağı oylamayı beklemeleri gerektiğini ifade etti. Parlamentonun yeni önlemleri desteklemesi durumunda, Yunanistan'ın ikinci kurtarma paketini alacağından emin olduğunu belirten Juncker, bu paketin de Yunanistan'ı gelecek yıllarda su üstünde tutacağını kaydetti. Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou ise dün ülkesinin ilki büyüklüğünde, benzer yeni bir kurtarma için görüşmeler yürüttüğünü ifade etti. Hafta sonu yapılan Avro Bölgesi maliye bakanları toplantının sonunda yapılan açıklamada, özel sektörün de gönüllülük temelinde yeni kurtarma paketine katkıda bulunacağı belirtilmişti. Juncker, özel sektör üzerine herhangi bir baskı uygulanmayacağını yineledi. Juncker, temmuz ayının ilk günlerinde özel bir maliye bakanları toplantısı yapmayı planladığını da açıkladı.