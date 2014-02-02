Yunanistan'ın başkenti Atina'da sokaklar karıştı

Yunanistan’da aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyelerinin başkent Atina'da toplanmasına tepki gösteren sol görüşlü grup polisle çatıştı. Çatışmalarda yaralananlar oldu.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi 1996 yılında Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak krizinde hayatını kaybeden üç askeri anmak için sokaktaydı.

Ancak Yunanistan'daki sol gruplar anma toplantısına tepki gösterdi.

Polis her iki grubun da Atina şehir merkezine yürümelerini engelledi.

Sol görüşlü grubun Yunan bayrağı taşıyan bir adama saldırması üzerine polis ve göstericiler çatışmaya başladı.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Göstericiler çöp kutularını ateşe verdi, ATM'lerin camlarını kırdı.

Çatışmalar metro istasyonunda son buldu.

Polis, protestocuları metro hattında kıstırdı. Çıkan çatışmalarda 6 kişi gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Yunanistan'daki huzursuzluk geçtiğimiz eylül ayında başlamıştı.

Sol görüşlü bir müzisyenin bir Altın Şafak üyesi tarafından öldürülmesi ülkede çatışmaların fitili ateşlemişti.