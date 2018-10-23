Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Maroidis'in Ege'de yaşanan gelişmeler nedeniyle bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Büyükelçi Marvoidis Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias koltuğunu Başbakan Aleksis Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'e söz konusu açıklamalardan duyulan rahatsızlık iletildi.