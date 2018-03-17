T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında facia: 14 ölü (2)

(Ayrıntılarla güncellendi) Io Chokona / Atina, 17 Mart (DHA) - Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30’da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrilince ilk çalışmaların ardından dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti

17 Mart 2018 17:18

(Ayrıntılarla güncellendi)

Io Chokona / Atina, 17 Mart (DHA) - Yunanistan\'ın Agathonisi Adası açıklarında bu sabah saat 08:30’da 20 göçmen taşıyan ahşap tekne devrilince ilk çalışmaların ardından dördü çocuk olmak üzere toplam altı kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve sahil güvenli gemileri kurtarma çalışmaları sırasında sekiz ceset daha tespit etti.  Şimdiye kadar karaya iki kadın ve bir erkek sağ olarak çıkabildi.
Göç Politikası Bakanı Dimitris Vitsas “Agathonisi’de yaşanan bu facia insan hayatının insan tüccarlarının menfaatleri ya da devletlerin politikası ile bağlantılı olmaması gerektiğini en acı biçimde ortaya çıkarıyor. İnsan hayatının kaybolmasına alışmamalıyız, Ege’nin sularında çocukların ölmesine göz yummamalıyız” dedi.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyrıntılarlaChokonaAtinaMart DHAYunanistan Agathonisi AdasıOlaySahil GüvenlikGöç Politikası Bakanı Dimitris VitsasEgenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24