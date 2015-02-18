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Ekonomi
Deutsche Welle

Yunanistan'ın acil finansman ihtiyacı görüşülüyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Guvernörler Kurulu, Yunan bankalarının acil finansman desteğini görüşmek üzere toplanıyor.

18 Şubat 2015 12:03


AMB'nin Frankfurt'taki merkezinde yapılacak toplantıda, kısaca ELA olarak anılan Acil Likidite Yardımı'nın çerçevesinin genişletilmesi ele alınacak.

AMB Guvernörler Kurulu, geçen hafta yaptığı toplantıda Yunan bankalarının acil finansman desteğine ulaşımlarını 5 milyar euro artırarak 65 milyar euroya çıkarma kararı almıştı.

AMB, bu ay başında aldığı bir kararla bankaların Yunanistan'ın borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyeti kaldırmıştı. AMB, kararına, "kurtarma programına olan bağlılığa yönelik kaygıları" gerekçe göstermişti.

AMB'nin kararı Yunan bankalarının ELA kredilerine olan olan ihtiyacını artırırken, son günlerde artan mevduat çıkışı bir başka etken olarak gösteriliyor.

Yunanistan'dan yeni açıklama

Öte yandan Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis tartışmalı yardım programının uzatılmasını gündeme getirdi. Alman İkinci Kanalı ZDF'ye konuşan Varufakis, "Avrupa ile Yunanistan arasında yeni bir anlaşma imzalamak üzere gereken istikrara kavuşana kadar yardım programının süresini birkaç aylığına uzatabiliriz" dedi.

Yunanistan Maliye Bakanı, "yardım programının uzatılması için üç, dört koşulları olduğunu" söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan'ın yardım programının süresinin uzatılması için anlaşma koşullarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Süre şubat ayı sonunda doluyor

Euro Bölgesine üye ülkeler Aleksis Tsipras'ın liderliğindeki yeni Yunan hükümetinin borç silme talebini reddetmişti. Atina ise borç silme yerine uluslararası kreditörlerin elindeki tahvillerin yeni tahvillerle takas edilmesini gündeme getirmişti.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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