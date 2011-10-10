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Dünya

Yunanistan'ın AB'ye alınması siyasi karardı!

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan’ın Avro bölgesine alınmasının

10 Ekim 2011 03:00

T24- Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Yunanistan’ın Avro bölgesine alınmasının üye ülkelerin siyasi bir kararı olduğunu söyledi. 



Barroso, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, "Yunanistan’ı Avro’ya alınması hata mıydı" şeklindeki soruya,karşılık, "Yunanistan’ın alınması üye ülkelerin siyasi kararıydı. AB Komisyonu 1998 yılında hazırladığı raporda Yunanistan’ın Avro kriterlerini yerine getirmediğini belirtti. Ancak Yunanistan’ın alınması siyasi bir istekti. Alınması yönünde üye ülkelerin yoğun bir baskısı vardı" dedi.

Ekonomi uzmanlarını eleştiren Barroso, uzmanların ve mali piyasaların daha önceleri borç sorunlarını küçümsediğini, bugün ise bazen riskleri abarttıklarını ve panik oluşturduklarını belirtti.

Siyasetçilerin Yunanistan;ın Avro Bölgesi’nden çıkması gerektiğini söylemelerinin neden bu kadar zor olduğu yönündeki bir soruya karşılık da Barroso, bunun sonuçlarını önceden görmenin mümkün olmadığından dolayı bunu söylemenin yanlış olacağını, krizin diğer ülkelere sıçrayabilme tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

Bunun böyle olması durumunda da Avro bölgesindeki ekonominin ve refahın sarsılabileceğini ifade eden Barroso, bundan dolayı krizin diğer ülkelere bulaşmaması için bariyerler oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.




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