Yunanistan'ın 3 günü kaldı

Yunanistan, yabancı kreditörleri, ekonomik yardım için gerekli koşulları sağladığına üç gün içinde ikna etmek zorunda.

Euro Bölgesi'nden dört yetkili, Yunanistan'ın sağlanan uluslararası yardımın öngördüğü koşulları karşılayabileceği konusunda kreditörlerini ikna edebilmesi için üç gün süresi olduğunu söyledi.

Atina ve 8,1 milyar Euro'luk yardımı tutan kreditörler arasındaki görüşmeler, Yunan hükümetinin dağılma noktasına gelmesi sonrasında verilen aranın ardından dün yeniden başlamıştı.

Görüşmelerde yer alan üst düzey bir Euro Bölgesi yetkilisi, kamu sektöründeki reformlar konusunda kaydedilen ilerlemeyle ilgili olarak genel bir memnuniyetsizliğin söz konusu olduğunu söyledi. Haberin devamı