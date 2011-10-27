Yunanistan'ın 100 milyar Euro'luk borcu silindi

T24 -



Fransa Cumhurbaşkanı Nicomas Sarkozy, ''Bir anlaşmaya vardık. Zirve, bütün Avro Bölgesi'ni etkileyen krize inandırıcı, iddialı ve küresel bir karşılığını vermenin unsurlarını kabul etmemize olanak sağladı. Konuların çetrefilliği nedeniyle anlaşmaya varmamız bütün geceyi aldı, ancak sonuçların tüm dünyayı rahatlatacağını umuyorum'' dedi.



Avro Bölgesi liderleri, bankacılar, merkez bankaları başkanları ve Uluslararası Para Fonu'nun dahil olduğu görüşmeler sekiz saatten fazla sürdü.



Anlaşmaya göre, bankalar ve finans kuruluşları ellerindeki Yunan tahvillerinde yüzde 50 kaybı gönüllü olarak kabul etti. Böylece Yunanistan'ın borç yükü 100 milyar avro azalarak, şu anda gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 160 olan borç seviyesi 2020 yılına kadar yüzde 120'ye düşecek.



Brüksel'deki zirvede liderler ayrıca 440 milyar avroluk Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğünün 1 trilyon avroya çıkarılması konusunda da anlaştı.



Zirvede, Avrupalı bankaların sermaye artırımı konusunda da anlaşmaya varıldı.



