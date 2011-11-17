-Yunanistan'ın 10 aylık bütçe açığı 20,1 milyar avro ATİNA (A.A) - 17.11.2011 - Yunanistan'da ilk 10 ayda bütçe açığı 20,1 milyar avro oldu. Maliye Bakanlığı, ocak-ekim döneminde bütçe açığının yıllık yüzde 11 artışla 20,1 milyar avro olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre, geçen ay vergi memurlarının grevi yüzünden 1,1 milyar avro tutarında gelir toplanamadı. Eylül ayında açıklanan olağanüstü vergilerin şimdiye kadar net vergi gelirlerini gözle görülür şekilde artırmadığı, ocak-ekim döneminde yıllık bazda vergi gelirlerinin yüzde 4,1 oranında azaldığı belirtildi. Yunan hükümeti eylül ayında restoranlarda katma değer vergisini yüzde 23'e çıkarmış, bir seferliğine yüzde 5 oranında gelir vergisi toplamaya başlamış ve emlak vergisini artırmıştı. Yunanistan, bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 8,5'i olması beklenen bütçe açığı hedefini tutturamayacağını daha önce açıklamıştı. Borç yükü altında ezilen Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) 110 milyar avroluk kurtarma paketinden yararlanmaya devam edebilmek için bu kuruluşlar tarafından belirlenen mali hedefleri tutturmak için mücadele ediyor. Yunanistan ekonomisinin bu yıl da yüzde 5,5 oranında daralması bekleniyor.