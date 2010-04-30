T24 - Yunanistan'ın mali krizden çıkması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan destek teklifinin ardından internette "Yunanistan'ı kızdıracak" ibaresiyle bir karikatür dolaşmaya başladı.





İlk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD ziyaretinde, ardından da Başbakan Erdoğan'ın ağzından Yunan basınında çıkan haberlere bir gönderme: Türkiye, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'a yardım etmek istiyor.



Karikatürde, Atina Akropolisi'nin üzerine Türk bayrağı çekilmiş Konuşma ise, "Gertrud Türklerin Yunanistan'ı kurtarması ve paramızın cebimizde kalmasından o kadar mutluyum ki" deniyor.