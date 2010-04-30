T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Yunanistan'ı kızdıracak'

İnternette, 'Yunanistan'ı kızdıracak' ibaresiyle bir karikatür dolaşmaya başladı.

30 Nisan 2010 03:00

T24 - Yunanistan'ın mali krizden çıkması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan destek teklifinin ardından internette "Yunanistan'ı kızdıracak" ibaresiyle bir karikatür dolaşmaya başladı.

İlk olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ABD ziyaretinde, ardından da Başbakan Erdoğan'ın ağzından Yunan basınında çıkan haberlere bir gönderme: Türkiye, ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'a yardım etmek istiyor.

Karikatürde, Atina Akropolisi'nin üzerine Türk bayrağı çekilmiş Konuşma ise, "Gertrud Türklerin Yunanistan'ı kurtarması ve paramızın cebimizde kalmasından o kadar mutluyum ki" deniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24