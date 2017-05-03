Yunanistan'dan üç askerin iade talebine yine ret

Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar eden üç askerle ilgili iade talebi bir kez daha reddedildi.

Helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesi talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir iade talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta üç askerin iade talebinin bir kere daha reddedilmesi üzerine bugün üç askerle ilgili karar da ret yönünde geldi.

Diğer iki askerin davası henüz görülmedi.

Reuters haber ajansı, savcının Çarşamba günü davanın görüldüğü mahkeme salonunda zanlıların adil bir yargı sürecine girmesinin zor olduğunu söyleyerek, "İşkenceye ve insanlık dışı muameleye maruz kalabilirler" dediğini belirtti.

Firari askerler hakkında Türkiye'de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yunanistan'daki yerel mahkemeler Türkiye'nin ilk başvurusu sonucunda üç askerin Türkiye'ye iadesi yönünde karar verse de üst mahkeme sonradan bu kararı bozmuştu.

İade talebinin reddedilmesi üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavoğlu Yunanistan'a tepki gösterdi.