-Yunanistan'dan Türkiye'ye suç duyurusu kararı ATİNA (A.A) - 31.12.2011 - Yunanistan'da, Mora Yarımadası'ndaki Zaharo Belediyesi, bölgede 2007 yılında meydana gelen ve 64 kişinin hayatını kaybettiği, 2 milyon dönümün üzerinde de arazinin yandığı yangınla ilgili Türkiye'ye tazminat davası açma kararı aldı. Yunan medyası, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın, Yunanistan'da 90'lı yıllarda çıkan orman yangınlarıyla ilgili sözleri üzerine olağanüstü toplanan Zaharo Belediye Meclisinin, Avrupa Mahkemesi'ne Türkiye ile ilgili suç duyurusunda bulunma kararı aldığını duyurdu. Mora'daki yangında, Zaharo bölgesinde 36 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçağının yanı sıra insani yardım da göndermişti.