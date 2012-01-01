Yunanistan'dan Türkiye’ye suç duyurusu

T24 - Eski başbakan Mesut Yılmaz ’ın 1990 ’lı yıllarda Yunanistan’a ‘orman yangını misillemesi yapıldığı’ açıklamasına Yunanistan’da gittikçe büyüyen tepkiler, Türk devletine karşı “resmen suç duyurusunda bulunma” aşamasına geldi.



Yılmaz’ın ifadelerinin çarpıtıldığını öne sürmesine rağmen 2007’de büyük bir orman yangını yaşayan Mora yarımadasının batısındaki İlia bölgesinin Zaharo belediyesi Türkiye ’ye suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Önceki akşam toplanan Zaharo belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla, orman yangınına sebep olmakla suçladığı Türkiye’ye karşı yasal süreç başlatacağını açıkladı. Ancak, yasal girişimin hangi düzeyde ve hangi merciye yapılacağı açıklığa kavuşmadı. 2007 yazındaki büyük orman yangınında 36 kişi yanarak ölmüş, yüz binlerce dönüm orman kül olmuştu. İlia yangınının o dönemden beri, kundaklama nedeniyle çıktığı ileri sürülüyor. Ancak, Zaharo belediyesinin kararı ile ilgili haberi veren Yunan devlet kanalı NET, yangının felaket boyutlarına ulaşmasında yerel yönetimin yetersizliğinin de rol oynadığının altını çizdi.

Gizli istihbarat toplantısı



Yılmaz’ın ifadelerine tepkisini sürdüren Yunan basınında, 1998 yılında Türk ve Yunan istihbarat örgütleri MİT ve EİP’nin liderlerinin gizlice görüştüğü iddia edildi. Haberi veren saygın Kathimerini gazetesi “Yangınları söndürmek için, MİT-EİP gizlice görüştü ” başlığını kullandı. Gazete, Türkiye ’nin Yunanistan’ı “PKK’ya yardım etmekle” suçladığı, Yunan tarafında da “orman yangınlarını MİT tetikliyor” düşüncesinde olduğu bir dönemde MİT-EİP zirvesinin ‘iki devlet arasındaki gerginliği yatıştırma’ amacı taşıdığını belirtti. İddiaya göre MİT-EİP zirvesi bir ‘Orta Avrupa ülkesinin’ arabulucuğuyla gerçekleşti. Temas isteği Türkiye’den gelirken zirveden uzlaşma çıkmadı. Kathimerini ayrıca 1995 ’de ‘bir Balkan ülkesinin’ araya girmesiyle bir MİT-EİP zirvesi yapılması için çaba gösterildiğini ancak, Yunan tarafının reddettiğini öne sürdü.





