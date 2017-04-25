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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'dan Türkiye'ye olumsuz yanıt

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iadesini talep eden Türkiye'ye Atina'dan bir olumsuz yanıt daha geldi.

25 Nisan 2017 20:09

Başkent Atina'daki temyiz mahkemesi, darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz askerden üçünün iadesini bir kez daha reddetti. Mahkemenin diğer beş askerle ilgili kararını önümüzdeki haftalarda açıklaması bekleniyor.

Yunanistan'da yüksek mahkeme Ocak ayında verdiği kararda, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı ve 2 başçavuşun iadesini reddetmiş ancak bu karara itiraz eden Türkiye ikinci bir talepte bulunmuştu.

Ankara'nın bu talebini ele alan temyiz mahkemesi, son karardan bu yana yeni bir delil ortaya çıkmadığı gerekçesiyle olumsuz görüş bildiren savcılığın tavsiyesine uydu ve üç askerin Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetti.

Yunanistan'daki yargı süreci devam ederken, İstanbul Başsavcılığı sekiz asker hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.

İlişkiler gerilmişti

16 Temmuz'da helikopterle Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a kaçan ve darbe girişiminde rolleri olduğu yönündeki iddiaları reddeden Türk askerler, bu ülkeye sığınma talebinde de bulunmuştu. Ancak askerlerin bu talepleri Yunan mahkemelerince reddedilmişti.

Yunanistan'da aylardır süren yargı süreci, Ankara ile Atina arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

Türkiye, kaçak askerler iade edilmediği takdirde, iki ülke arasındaki mülteci anlaşmasını bozacağını açıklayarak, Yunanistan'a baskı yapmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/CÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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