-YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE OLUMLU MESAJLAR ATİNA (A.A) - 27.08.2010 - Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dimitris Druças, "Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayma (casus belli) kararının iptal edilmesinin, olumlu bir adım olacağını" söyledi. Druças, Atina bölgesinde yayın yapan özel "KANALİ 1” radyo istasyonuna verdiği demeçte, Türk Yunan ilişkileri ile Kıbrıs konusu ve Yunanistan-İsrail yakınlaşmasına değindi. "Türkiye'nin, Yunanistan ile olan ilişkilerde son zamanda olumlu mesajlar vererek, olumlu hareketlerde bulunduğunu" ifade eden Druças, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi konusundaki açıklamalarında samimi olduğuna inandığını" belirtti. Druças, "Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayma (casus belli) kararıyla" ilgili sorular üzerine, "Bunun kabul edilemez olduğunu ve böyle bir şeyin hiçbir zaman olmaması gerektiğini" kaydetti. "Türkiye'nin bu konudaki kararını iptal etmesinin olumlu yönde bir adım olacağını" ifade eden Druças, şöyle konuştu: "Ancak, daha önce defalarca ifade ettiğim bir şeyi bir kez daha söylemek istiyorum. Biz, Türk siyasi yöneticilerinin, Başbakan Erdoğan'ın olumlu mesajlar olarak bizlere gönderdiklerine inanmak ve güvenmek istiyoruz. Burada, Atina ziyareti sırasındaki görüşmelerde de ifade ettiği gibi bizlere vermeye çalıştığı olumlu mesajları ve niyeti kastediyorum. Yani, kendisinin de, ülkelerimiz arasında yakın işbirliği konusunda ilerlemesini arzu ettiğini." Druças, "Başbakan Erdoğan'ın bu niyetinde samimi olduğuna inandığını" ifade ederek, "Ancak, artık sözlerden fiiliyata geçmemiz lazım. Elle tutulur sonuçlar görmeliyiz. Ve bunun en yakın zamanda gerçekleşmesi lazım. Burada şunu da belirtmek isterim, son zamanda (Türkiye tarafından) olumlu mesajlar ve olumlu hareketler görüyoruz. Sumela manastırında yeniden ayin yapılması Ortodoksluk için ve tüm Helenizm için çok önemlidir. Heybeliada Ruhban Okulu konusunda bir hareketlilik gözlüyoruz" diye konuştu. Kıbrıs konusuna değinen Druças, "Uluslararası toplumun tüm faktörlerinin, Kıbrıslı Rumların ve Türklerin baskı ve suni zaman süreçleri olmadan özgürce kendi aralarında konuşmalarına ve AB'deki ortak geleceklerini müzakere etmelerine katkıda bulunması gerektiğini" ifade ederek, "Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın son haftalarda sunduğu öneri ve görüşleriyle, Kıbrıs sorununun çözümüne yapıcı bir şekilde katkı sağlamaya çalışanın kendisi olduğunu kanıtladığını" iddia etti. Druças, Atina'da cami yapımı konusuyla ilgili bir soru üzerine, "Atina'da bir cami yapımına karar verildiğini, ancak bunun Türkiye'nin hareketleriyle bir ilgisi bulunmadığını" kaydetti. Druças, "Bu konuda bakanlar kurulu kararı var. Ancak bunun Türkiye'nin yapmış olduğu herhangi olumlu bir hareket ile ilgisi yok. Biz, bir ülkenin tüm vatandaşlarının dini hakları dahil tüm haklarına tam saygı konusunda söylediklerimizi ve diğer ülkelerden talep ettiklerimizi gerçekten kast ediyoruz" dedi.