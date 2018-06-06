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Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçan Suriyeli, Kuşadası'nda yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- YUNANİSTAN'ın Samos Adası'ndaki göçmen kampından deniz yoluyla Türkiye'ye kaçan Suriye uyruklu R

06 Haziran 2018 22:22

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- YUNANİSTAN\'ın Samos Adası\'ndaki göçmen kampından deniz yoluyla Türkiye\'ye kaçan Suriye uyruklu R.O., Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.
Güzelçamlı Milli Parklar Papağan Koyu mevkiinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, ıslak elbiselerle yürüyen bir kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, şüphelinin Suriye uyruklu R.O. olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.O. ifadesinde, Yunanistan\'ın Samos Adası\'ndaki kampta 6 ay kaldıktan sonra Gaziantep\'teki yakınlarının yanına gitmek için deniz yoluyla tek kişilik kanoyla Türkiye\'ye ulaştığını söyledi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, çevrede havadan ve karadan yaptıkları çalışmada başka kimseye rastlamadı. Hakkında Pasaport Kanunu\'na muhalefetten işlem yapılan R.O., Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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