Yunanistan'dan Türkiye'ye ihlal suçlaması



Yunanistan'ın haber ajansı ANA'ya göre, altı Türk jeti ve bir nakliye uçağı pazartesi günü 20'den fazla kez Yunan hava sahasını ihlal etti. Jetlerden ikisinin silahlı olduğu ve iki Yunan uçağının da havalandırıldığı belirtildi.

NATO donanma birliklerinin yakında Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye arasında insan kaçakçılarına karşı görev alması bekleniyor.

NATO gemilerinin, iki ülke arasındaki sularda gözlem yaparak topladığı bilgileri iki ülkenin sahil güvenlik ekiplerine aktarması planlanıyor. Yunanistan ise Türkiye'nin mülteci krizinden faydalanarak Ege'deki varlığını genişletmesinden endişe ediyor.