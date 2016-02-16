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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'dan Türkiye'ye ihlal suçlaması

Ege'de NATO operasyonunun başlamasına kısa bir süre kala Yunanistan, Türkiye'yi hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

16 Şubat 2016 13:13


Yunanistan'ın haber ajansı ANA'ya göre, altı Türk jeti ve bir nakliye uçağı pazartesi günü 20'den fazla kez Yunan hava sahasını ihlal etti. Jetlerden ikisinin silahlı olduğu ve iki Yunan uçağının da havalandırıldığı belirtildi.

NATO donanma birliklerinin yakında Ege Denizi'nde Yunanistan ve Türkiye arasında insan kaçakçılarına karşı görev alması bekleniyor.

NATO gemilerinin, iki ülke arasındaki sularda gözlem yaparak topladığı bilgileri iki ülkenin sahil güvenlik ekiplerine aktarması planlanıyor. Yunanistan ise Türkiye'nin mülteci krizinden faydalanarak Ege'deki varlığını genişletmesinden endişe ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Ege NATOYunanistan TürkiyeANATürkYunanEge Denizi YunanistanTürkiyeEgeDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/BK

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