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Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye destek

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Katrougalos, "Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir" dedi

13 Mart 2017 23:52

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan vekili Yorgos Katrougalos, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ziyaretlerine engellemesiyle ilgili özel bir televizyon kanalına konuştu. Türk yetkililerin Yunanistan'da benzer seçim toplantıları yapma ihtimaline ilişkin Katrougalos, "Türk yetkililer, seçim dönemlerinde daha önce Trakya'ya ziyaretlerde bulundu. Onların, bu iletişimini engellemek için herhangi bir sebep yok. Avrupa'da ilişkilerimizde sorunlara sebep olabilecek gerginliklerin körüklenmemesi gerekir" dedi.

Katrougalos, seçim öncesi atmosferin, devletler arası ilişkileri bozmaması gerektiğine işaret ederek, "Ben diğer ülkelerin iç siyasi kararlarını yargılayamam ancak Avrupa'da kural, bu tür toplantıların gerçekleşmesidir. Burada tek sorun kamu güvenliğidir" diye konuştu.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için toplanan Türklere polis köpekleri ve atlı polislerle müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

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