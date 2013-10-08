Yunanistan'dan Türkiye'ye 'azınlıklarda rakamlara bakılsın' çıkışı

Demokratikleşme paketiyle gündeme gelen azınlık haklarına ilişkin son açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras'tan geldi. Kutras, "Herhangi bir kişinin basit bir karşılaştırma yapması kendiliğinden bilinenleri anlaması için yeterli. Rakamlar anlamlıdır ve Trakya'daki Müslüman azınlık ile Konstantinupolis, Imvros (Gökçeada) ve Tenedos 'daki (Bozcaada) Ortodoks azınlığın durumu açısından çok şey ifade etmektedir. Herkes hangi azınlığın geliştiğini ve hangi azınlığın küçüldüğünü takdir edebilir” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'demokratikleşme paketi'nin neden olduğu tartışmalardan biri de azınlık hakları. Bu konuda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki karşılıklı açıklamalara bir yenisi daha eklendi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan gelen Türkiye'deki azınlıklara hakların iade edilmesi gerektiği eleştirisine, reformlara dikkat çekerek ve Yunanistan'daki Türk soydaşların durumlarının Türkiye'deki azınlıklarla kıyas kabul edilemez oranda daha geride olduğunu ifade ederek yanıt vermişti.

Rakamlar anlamlıdır

Son açıklama ise, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras'tan geldi.

Kutras, "Herhangi bir kişinin basit bir karşılaştırma yapması kendiliğinden bilinenleri anlaması için yeterli. Rakamlar anlamlıdır ve Trakya'daki Müslüman azınlık ile Konstantinupolis, Imvros (Gökçeada) ve Tenedos 'daki (Bozcaada) Ortodoks azınlığın durumu açısından çok şey ifade etmektedir. Herkes hangi azınlığın geliştiğini ve hangi azınlığın küçüldüğünü takdir edebilir.

Ayrıca Yunanistan'ın 1981 yılından beri Avrupa Birliğine üye devlet olduğu gerçeği de vardır. Oysa Türkiye, Yunanistan'ın desteğiyle Avrupa ailesine alınmasını arzulamaktadır. Ancak bu insan haklarına ve Birliğin tüm müktesebatına saygılı olmayı gerektirmektedir. Bu da anlayış ve uygulamaların değişmesi anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.