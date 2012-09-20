Yunanistan'dan Türkiye'ye '1 milyon Çin ve Hintli turisti ağırlayalım' mesajı

Yunanistan’da bundan iki yıl önceki Turizm Bakanı Pavlos Geroulanos’un ülkesine turist çekerken "Türkiye’yi unutun, bize gelin" mesajı, kriz döneminde "Birlikte paket yapalım"a döndü. Komşu bu yolla bir yıl öncesine göre yüzde 30’a yakın düşüş gösteren turist sayısını yukarı taşıyarak devletin kasasına nakit girişini sağlamayı planlıyor. Ortak paketle Ortadoğu, Çin ve Hindistan’dan turistlerin Türkiye kanalıyla Atina ve Yunan adalarına çekilmesi öngörülüyor. Hedefte 1 milyon zengin turist var. Bu iş için iki ülke bakanı yakında bir araya geliyor. Türkiye’nin kozu ise Komşu’ya ‘vizesiz’ geçiş hakkı...

Şükrü Andaç'ın Milliyet'teki haberine göre; krizde maaşları düşüren, harcamaları kısan, art arda tasarruf tedbirlerine imza atan, diğer taraftan da IMF ve Avrupa Birliği ile ‘borç’ için masaya oturan Yunanistan, Türkiye’nin 10 yıl önce krizin dibinden yukarı doğru çıkışının detaylarını öğrenmek adına verdiği özel davette Türkiye ile önümüzdeki dönemde birlikte iş yapabilme kültürünü geliştirmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koydu. Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos’ın daveti, ülkenin ekonomi ve turizm bakanlarının görüşmeleriyle geçen Atina turunda TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yunan iş dünyasına krizden çıkış hikayesini yaptığı bir saatlik konuşmayla anlattı. Görüşmelerde Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni, Türkiye ile ortak paket hazırlığında olduklarının mesajını verdi.

Bu konuda adım atmak üzere yakında Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile bir araya geleceklerinin bilgisini veren Kefalogianni, “İki ülke birlikte farklı projeler yapabilir. Biz İstanbul’u kullanarak Yunanistan’ı pazarlayabiliriz. İki ülkenin turizm bakanları olarak görüşeceğiz. Ortadoğu, Hindistan ve Çin pazarlarına Türkiye ve Yunanistan ortak destinasyonlar oluşturarak açılabiliriz. Bu yolla 1 milyon zengin turisti birlikte iki ülkeye çekebiliriz” diye konuştu.



AB’ye Schengen vizesi mesajı gidiyor



Kriz döneminde geçici olarak yaptıkları yeşil pasaporta vizeyi kaldırmak ve Yunan adalarına (Midilli, Sakız, Sisam, Rodos ve Kos) vizesiz geçiş uygulamalarının iki ülke arasındaki turizmi adeta patlattığını ifade eden Kefalogianni, “Ekim ayında bu vize sürecinde yaşadıklarımızı Brüksel’e rapor halinde sunacağız ki Türkiye’ye serbest dolaşımla ilgili yol açılabilsin. AB tarafıyla uygulamaların devamı için de görüşeceğiz” dedi.

Ekonomi Bakanı Kostis Hatzidakis ise, “Türkiye ile ticaretimiz son iki yılda yüzde 60 yükseldi. Bunu çok olumlu buluyoruz. Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu krizi aşmak için kararlılığın önemli olduğunu, reformlara açık olmak gerektiğini ve iş dünyası ile birlikte hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Hisarcıklıoğlu’nun ağırlayan Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Constantine Michalos, krizi atlatmak adına başta özelleştirmeler olmak üzere hükümetin oldukça yavaş adımlar attığını belirtti. Michalos, “Sadece ticaret değil karşılıklı yatırım da yapmalıyız” diye konuştu.



‘Biz bu işi başardık siz de atlatırsınız’



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Yunan iş dünyasına seslendiği konuşmasında, “IMF’den kurtulmak için önce istikrarı yakalayın. Bunun için de ‘ben mi yoksa biz mi’ sorusunu yanıtlamak lazım. ‘Ben mi, ülkem mi’ diye sorun. Biz krizde sorduk ve ‘ülkem olmadan ben olmam’ çıktı. Ekonomi programlarının başarılı olması için hepinizin destek olması lazım. Biz işçi ve işvereni, tarım kesimini, esnafı yani menfaatleri çatışanları bir araya getirdik. Güven sağlandı ve istikrar geldi. Ayrıca Yunanistan’da da devletin ekonomiden çekilmesi lazım. Devletin sahada olduğu bir maçı öze sektör asla kazanamaz o yüzden de yatırım yapmaz. Bunun ne anlama geldiğini Türkiye’de gösterdik. Türkiye’de artık yatırımın büyüğünü özel sektör yapıyor. Biz Yunanistan’la birlikte iş yapmaya hazırız” dedi.

Hisarcıklıoğlu, bakanlarla yaptığı görüşmede önerilerde bulunarak, bunları şu sözlerle aktardı:

“Adalardaki düzenlemeyle file ticareti ve turizm patlama yaptı. Biz şimdi diyoruz ki Midilli’ye Avrupa’da akredite bir gıda laboratuvarı kuralım ve tarımsal ürünleri bizden alın. Bu işi büyütelim. Ticaret hacmimiz artsın. Turizmde de birlikte adım atıp bu işi fırsata dönüştürelim.”

Haziran ayında turizm bakanlığını üstlenen Olga Kefalogianni 38 yaşında, oldukça zengin bir ailenin kızı. Eylül 2006’da başbakanlık danışmanlığına getirildi. Sonrasında parlamentoya adım attı. Üniversite eğitimine Atina’da başlayan Kefalogianni, King’s College’da okudu, ardından Londra Üniversitesi’nde hukuk masterı yaptı.



Türkler sorun değil ama ‘adaları’ kolay satmayız



Yabancı yatırımcıların özelleştirme için bir süre daha beklemesi gerekiyor. Çünkü Yunanistan’da henüz bu konudaki düzenlemelerin altına imza atılmadı. Ada satışları ve kiralanması da buna dahil. Ekonomi Bakanı Kostis Hatzidakis, yabancı yatırımcı konusunda kırmızı çizgileri olup olmadığı sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Bu konuda temkinli hareket edeceğiz. Düzenlemelerin hazırlığı içindeyiz.” Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ise Yunanistan’a gelen Türk yatırımcılara büyük kolaylık sağladıklarının altını çizerek desteğe hazır olduklarını ifade ediyor.



Atina’dan 2 not



- Sokaklar hareketli, mağazalar dolu ama dükkanlar saat 16.00’ya doğru kapanıyor.

- Türk dizileri oldukça popüler. Gazete bayilerinde dergi kapaklarını ve promosyon CD’lerini bizim diziler süslüyor.



Yiyeceği getir, konsere bileti al



Önceki akşam Atina’daki Stratou Açıkhava tiyatrosunda ünlü sanatçıların katıldığı “Mikis Theodorakis besteleri” konserine giriş para ile değil yiyecek bağışı karşılığı idi. Organizatörler, fakirlik sınırının altına düşmüş binlerce Atina’lıya verilmek üzere 1 ton yiyecek toplandığını açıkladı. Elefteros Tipos gazetesi konseri izleyen bir Atina’lının “çok paket makarna getirdim çünkü kolay bozulmaz. Yunanistan’da ailelerin geldiği durum göz önüne alımndığında, bu tür insiyatifler artmalı. Her geçen gün yollarda sefil durumda olan insan sayısında artış görüyorum” şeklindeki sözlerine yer verdi.

Ağustos sonunda Eleni Çaligopoulou ile Dionisis Çaknis’in Volos kentinde “yiyecek karşılığı giriş” yöntemiyle verdiği konserde de tonlarca yiyecek toplanmıştı. Selanik tiyatrosu da geçen sezon yardım toplamak amacıyla “yiyecek karşılığı giriş” uygulamıştı. Tüm Yunanistan’da kilise ve belediyeler her öğlen fakir ve evsizlere 200.000 porsiyon aş veriyor. Ancak son dönem, sayısı gittikçe artan, üstü başı temiz pak vatandaşın da bir porsiyon yemek için kuyruğa girdiği görülüyor.



Ada seferleri krize takıldı



Yunanistan’da Ege’deki 91 adaya sefer yapan 5 şirketin bu yılın ilk 6 ayındaki zararları 94 milyon euro. Şirketlerin toplam borçları 1.2 milyar euro’yu aştı. Yunan medyasında, şirketlerin tamamen yıkılması ve adaların gemi sefersiz, “tecrit altında kalması” endişesi dile getiriliyor. TaNea gazetesi “dramatik SOS, kıta Yunanistan’ının adalar ile olağan bağlantısı telafisi olmayan yara alabilir” yorumunu yaptı. Gazete, sefer yapan 5 şirketin (NEL, Attica Group, Minoan Lines, ANEK, HSW) son dönem sürekli olarak adalara seferlerini azalttıklarını hatta, yakıtta tasarruf için de düşük süratte seyrettiklerini belirtti. 5 şirketin bu yılki ciro kaybı 55 milyon euro’ya ulaştı.

Yunan Turizm Acentaları Birliği, “Gemi şirketleri bu yıl sonuna kadar iflas edebilir” dedi. Birlik hükümetin duruma acilen müdahale etmesini isteyerek “deniz ulaşımı, adalara seferler Yunanistan için milli konudur. Mevcut durum biraz daha sürerse, adaların nüfusu, turizme ve milli ekonomiye etkisi trajik boyutlar alacaktır” şeklinde dramatik ifadeler kullandı.