Yunanistan'dan Türkiye'ye dönmek istemeyen Suriyeli mülteci, bebeği polise fırlatmaya çalıştı

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan 'Geri kabul anlaşması' kapsamında Türkiye'ye iade edilecek göçmenlerin işlemlerini tamalamaya çalışırken ülkede 'kaos' yaşanıyor. Başkent Atina yakınlarında bulunan ülkenin en büyük limanı Pire’de bekleyen 5 bini aşkın mülteciyi kamplara yerleştirme çabası, patlak veren olaylar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Henüz birkaç aylık bir bebeği annesinin kucağından alan bir mülteci, polislerin üzerine gelmeye devam etmesi halinde çocuğu fırlatmakla tehdit etti. Olay üzerine araya giren STK temsilcileri ve mülteciler, adamı güçlükle sakinleştirirken, elden ele dolaşan bebek en sonunda yaşlı bir kadın tarafından annesine teslim edildi. Çıkan olaylarda bazı mültecilerin fenalaştığı ve hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre; çevirmenler eşliğinde dün Pire’ye giden Yunan yetkililer, kampların fotoğraflarını gösterip yemek ve barınma imkanlarını anlatarak mültecileri ikna etmeye çalıştı. Ancak Almanya’ya ilerleme ısrarında olan mülteciler, polisle gerilim yaşarken kimileri yola atlayarak otobüslerin geçişine engel oldu. Çoğu mülteci, Türkiye-AB anlaşmasının geçici olduğuna ve Avrupa’nın kapılarını onlar için tekrar açacağına inanıyor. Çıkan olaylar üzerine Yunan sahil güvenlik ekipleri, “Mültecileri bölgeden çıkarmak için gösterdiğimiz çabalar tükendi. Onlara Pire Limanı’nı terk etmeleri için 10-15 günlük bir süre tanıdık” açıklamasında bulundu.

Protestolar sürüyor

Başta Yunanistan’ın turistik merkezi Pire olmak üzere mültecilerin kaldığı birçok noktada dün protesto gösterileri vardı. Kendilerini feribota bindirmeye çalışan Yunan polislerine direnen mülteciler, tepkilerini sert bir şekilde dile getirirken, polis ve mülteciler arasındaki tansiyon sık sık yükseldi. Pire’de henüz birkaç aylık bir bebeği annesinin kucağından alan bir mülteci, polislerin üzerine gelmeye devam etmesi halinde çocuğu fırlatmakla tehdit etti. Olay üzerine araya giren STK temsilcileri ve mülteciler, adamı güçlükle sakinleştirirken, elden ele dolaşan bebek en sonunda yaşlı bir kadın tarafından annesine teslim edildi. Çıkan olaylarda bazı mültecilerin fenalaştığı ve hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Yunan hükümetinden üç yetkili dün Pire Limanı’na giderek, mültecileri burada karşılaşabilecekleri ciddi tehlikeler konusunda uyardı. Yetkililer, mültecileri yiyecek sağlanan konforlu ve güvenli sığınmacı merkezlerine taşınmaları gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak sınırlı sayıda mülteci bu çağrıya olumlu yanıt verirken, protestoların süreceği sinyalleri verildi.



Elçiler İdomeni’de

Pire’de yaşanan gerginliğin bir benzeri Yunanistan-Makedonya sınırında bulunan İdomeni kasabası ve Sakız Adası’nda da yaşandı. Türkiye’ye sınırdışı edilmekten korkan mülteciler, iltica taleplerini sıklaştırdı. İdomeni’de ise mülteciler, demiryolu kapatma eyleminin 20’inci günündeydi. Mülteciler, Makedonya’dan gelen kargo trenlerini durdurarak geçişlerine engel olurken, benzer görüntüler Yunanistan karayollarında da yaşandı.

Öte yandan, dün İsveç, Norveç ve Danimarka’nın Atina büyükelçileri, İdomeni kasabasında bulunan sığınmacı kampını ziyaret ederek kamptaki Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği yetkililerinden bilgi aldı.