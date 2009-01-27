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Dünya

Yunanistan’dan Türk pilota 4 yıl hapis cezası

Yunanistan’da bir mahkeme, Ege'de 2006’daki uçak kazası nedeniyle Türk pilota gıyabında 4 yıl hapis cezası verdi

27 Ocak 2009 02:00

Yunanistan’da bir mahkeme, Ege Denizi’nde 2006’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle  Türk pilotu gıyabında 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.  

Atina Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Türk pilot Üsteğmen Halil İbrahim Özdemir, dikkatsizlik sonucu, yüzbaşı Kostas İliakis’in ölümüne yol açmaktan suçlu bulundu.

Savcı tarafından, “Yunan uçağının düşmesinde tek nedenin Türk pilotun, uluslararası kuralları çiğneyen dikkatsiz davranışları olduğu” iddia edilen davada, Mahkeme, Özdemir’in temyiz başvurusunda bulunabileceği kararını aldı.

Türk ile Yunan savaş uçakları, 23 Mayıs 2006 tarihinde Kerpe (Karpathos) adasının güneyinde çarpışmışlardı. Uçağının otomatik fırlatma sistemini kullanan Özdemir kurtulmuş, İliakis ise yaşamını yitirmişti.

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