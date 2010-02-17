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Dünya

Yunanistan'dan TEKEL işçilerine destek

Yunanistan Sol Hareketler ve Ekoloji İttifakı Partisi Genel Sekreteri Panagıotıs Lafazanıs, TEKEL işçilerinin eylemlerini desteklediklerini bildirdi.

17 Şubat 2010 02:00

T24 - Yunanistan Sol Hareketler ve Ekoloji İttifakı Partisi (Synaspismos) Genel Sekreteri Panagıotıs Lafazanıs, TEKEL işçilerinin eylemlerini desteklediklerini bildirdi.

TEKGIDA-İŞ Sendikası'ndan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Milletvekili ve Sol Hareketler ve Ekoloji İttifakı Partisi Sekreteri Panagiotis Lafazanis görderdiği mektubunda, işçilere şöyle seslendi:

"Sevgili 'Tekel' İşçisi Kardeşlerim, yüce direnişinizi, Yunan Marksist Gazetesi 'Marxistiki Foni'den öğrendim. Yunan Parlamentosunun ve Yunanistan Solunun üyelerinden biri olarak, mücadelenizle dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istedim. Mücadeleniz, Yunanistan İşçileri ve Yunanistan Solu için bir esin kaynağıdır. Yaşasın Tekel İşçilerinin Direnişi."

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