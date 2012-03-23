Yunanistan'dan sonra İrlanda da yatırım için Türkiye'de

T24 - Ekonomik krizle boğuşan Avrupa ülkeleri Türk yatırımcı çekmek için sıraya girdi. Yunanistan 50 milyar Euro’luk özelleştirme portföyünü ilk olarak Türk yatırımcılara gösterdi. İrlanda da satışa çıkardığı 3 milyar Euro’luk varlığını tanıtmak için Türkiye’ye gelecek.

Ekonomik krizin pençesindeki Avrupa ülkeleri büyüme rekoru kıran Türkiye’den yatırım çekmek için sıraya girdi. Yunanistan 50 milyar Euro’luk özelleştirme portföyünü ilk olarak Türk yatırımcılara açtı. Yunanistan’ın ardından 3 milyar Euro’luk devlet varlığını satışa çıkaran İrlanda’nın Ticaret ve Kalkınma Bakanı Joe Costello 27 Mart’ta Türkiye’ye geliyor. Costello ve beraberindeki ticaret heyeti, Türk işadamlarına, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hakkında bilgi verecek.

Fehim Genç'in Milliyet gazetesindeki haberine göre; Yunanistan, 50 milyar euro’luk özelleştirme paketini anlatmak için Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türk-Yunan İş Konseyi ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmeleri değerlendiren Türk-Yunan İş Konseyi Eş Başkanı Selim Egeli, şunları söyledi:

“Türkiye krizdeyken özelleştirme nasıl çare olduysa Yunanistan için de özelleştirme istikrar paketinin önemli maddesi olacak. Bizim özelleştirdiğimiz kuruluşlar nasıl büyüyüp kârlı hale geldilerse Yunanistan’daki özelleştirmeden de hem o kuruluşlar hem de kuruluşları alan Türk yatırımcılar kârlı çıkacak. Yunanistan’daki kuruluşlara birçok Türk yatırımcısı ilgi gösterdi. Yatırımcıların ilgisi özellikle enerji, turizm ve emlak geliştirme sektörlerinde yoğunlaştı. Ağırlıklı olarak 16.4 milyar euro beklenen enerji üretim ve dağıtımı başta olmak üzere, limanların işletmesi, turizm ve AVM kurmaya elverişli arazilere ilgi çok fazla.”



15 yatırımcı çok istekli



Egeli, “Birçok yatırımcı Yunanistan’da, İstanbul’daki gibi büyük alışveriş merkezi ve iş merkezi kurmak istiyor. 50 milyar euro’luk özelleştirmelere girmeye hazırlanan çok istekli 15 Türk yatırımcı var” dedi.

Yunanistan Özelleştirme Ajansı Özelleştirme Programları Koordinatörü Panos Protopsaltis, 2015’e kadar 19 milyar euro’luk özelleştirme planlandığını belirterek, “Yunanistan’ın geleceğine, potansiyeline inanan girişimcileri bekliyoruz. Türk iş dünyasının, bu süreçte etkin olacağını düşünüyoruz” dedi.



İrlanda 3 milyar euro’luk satış için Türkiye’ye geliyor



İrlanda hükümeti, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası troykasıyla birlikte alınan kararla, 3 milyar euro’luk devlet varlığının satışa çıkarılacağını bildirdi. Satışa çıkarılacak devlet varlıkları arasında, doğalgaz tedarik ve dağıtım şirketi Bord Gais’in bir kısmı ile elektrik kurumu ESB’nin stratejik olmayan bazı üretim kapasiteleri de bulunuyor. Satışlardan elde edilecek gelirin üçte biriyle yeni yatırımlar yapmayı planlayan İrlanda hükümeti, kalan miktarı borçların ödenmesinde kullanacak.



2012 özelleştirme takvimi açıklandı



Yunanistan Özelleştirme Ajansı Özelleştirme Programları Koordinatörü Panos Protopsaltis, Yunanistan’ın kamuya ait varlıklarda 50 milyar euro’luk özelleştirmeye gideceğini, özelleştirme takvimine göre 2012 yılının ikinci çeyreğinde Atina casinoları, su tesisleri, üçüncü çeyrekte havalimanları, dördüncü çeyrekte ana limanlar ve Selanik’teki varlıkları özelleştireceklerini açıkladı.



Piyangodan sonra bankalar



Özelleştirme programına göre 2012 yılının ilk yarısında OPAP’ın yüzde 29’u, ikinci çeyrekte Petroleum’un yüzde 35’i satılacak. Rodos adasındaki büyük varlıklar, Yunan Piyango İdaresi, doğalgaz dağıtımı, tren istasyonları, tren işletmeleri ve enerji sektörü sırayla özelleştirilecek. Yunanistan, enerjide 2020 yılına kadar 16.4 milyar euroluk yatırım bekliyor. Yunan Milli Piyango İdaresi’nin 1-2 yıl içinde, bankaların ise 2013’te özelleştirilmesi planlandı.



İlk ihale açıldı



Yunanistan Devlet Malvarlığı Değerlendirme Fonu (HRADF), Rodos Adası’nın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Afandos’da bir turistik arazinin kullanım hakları için uluslararası ihale açtı.

Toplam 1 milyon 858 bin metrekarelik iki komşu parsel halindeki arazide 1973 yapımı 1 milyon 527 bin metrekarelik bir golf sahası da bulunuyor. Sahile 7 kilometre kıyısı bulunan arazinin turizm amaçlı ya da yerleşim projeleri için değerlendirilebileceği bildirildi. Tekliflerin 22 Mayıs 2012 tarihine kadar verilmesi gerekiyor.



