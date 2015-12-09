Yunanistan'dan, Rus turistleri çekebilmek için vize kolaylığı

Yunanistan, Türkiye’nin Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasında çıkan kriz ve Mısır'daki şiddet nedeniyle, tatil tercihlerini değiştirmek zorunda kalan Rus turistleri ülkelerine çekebilmek için vize işlemlerini hızlandırmayı planlıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre; uçak düşürme krizi sonrası Rusya’nın Türkiye’ye ticaret ve turizm ambargosu uygulamaya başlaması ve Mısır'da bir Rus yolcu uçağının bombalanması nedeniyle Rus turistlerin yeni destinasyon aradıkları belirtiliyor.

Yunan Seyahat ve Turizm Ajansları Birliği (HATTA) Başkanı Lyssandros Tsilidis, yaptığı açıklamada 2016 yılında en az 2 milyon fazladan Rus turist çekebilmek için bu ülke vatandaşlarına vize verilme işlemlerini hızlandırmayı planladıklarını dile getirdi.

Yunanistan'ın beklediği turisti çekebilmesi durumunda Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1,1'ine denk gelen yaklaşık 2 milyar Euro fazladan kazanabileceği vurgulandı.