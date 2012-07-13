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Dünya

Yunanistan'dan öğrenciye ücretsiz vize

Yunanistan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere yeni vize kolaylıkları sağlayacak

13 Temmuz 2012 01:29

Yunanistan Dışişleri Bakanı Avramopulos, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkere sağlanan vize kolaylıkları kapsamında öğrencilere ücretsiz vize uygulamasının başlatılacağını duyurdu.

Hedef; kriz nedeniyle darboğaza giren ülkeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması.

Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopulos ve Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni görüşmesinde alınan karara göre 12 yaşın altındaki çocuklardan, öğrencilerden ve özel sınıfa giren diğer vatandaşlardan vize ücreti alınmayacak.

Dış temsilciliklere verilen talimata göre ayrıca; Schengen ilgili sorun olmayan durumlarda vizelerin en geç 48 saat içinde verilmesi daha önce gerekli evrakı tedarik ederek ülkeyi ziyaret etmiş olanlara ise çok girişli olmak üzere 5 yıla kadar vize verilmesi de sağlanan kolaylıklar arasında.

 

Pilot uygulamalar yolda

 

Türkiye ile bu yıl ilk kez uygulanan ''limanda vize uygulaması'' gibi başka pilot programların da hayata geçirileceğini belirten Avramopulos ayrıca, üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan'a girişlerini kolaylaştırarak ülkeye daha çok ziyaretçi çekebilmek için Yunan konsolosluklarının bulunmadığı yerlerde vize hizmeti verecek yeni temsilcilikler açılmasının da bakanlığın hedefleri arasında bulunduğunu bildirdi.

 

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