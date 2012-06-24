Yunanistan kurtarma fonu şartlarının hafifletilmesini istedi

Yunanistan’ın yeni koalisyon hükümeti, bütçe açığını azaltması için verilen süreyi iki yıl süreyle 2016’ya kadar uzatmayı önerdi.

Hükümet, kurtarma fonu şartlarının öngördüğü mali hedefe, maaşlarda ve emeklilik ödeneklerinde daha fazla kesintiye gidilmeden ulaşmaya çalışacaklarını açıkladı.

Seçimler şartların uygulanmasını engelleyen iki aylık belirsizliğe son verdi. Kurtarma fonu yanlısı partiler, ülkedeki kemer sıkma politkalarına karşı yaygın tepkiye rağmen, Meclis’te çoğunluk kazandı.

Bu arada göz ameliyatı için hastaneye kaldırılan Başbakan Antonis Samaras’ın durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Samaras’ın Pazar günü taburcu edilmesi bekleniyor.

Yeni Maliye Bakanı Vassilis Rapanos da Cuma günü bayaılmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rapanos’un bugün resmi olarak göreve başlaması bekleniyordu.

Koalisyon ortakları Yeni Demokrasi, Pasok ve Demokratik Sol partileri arasında politika hedeflerine ilişkin anlaşmanın detaylarını içeren bir belge yayınladı.

Belgede “maaşlarda ve emeklilik ödeneklerinde daha fazla kensiti yapılmadan mali hedeflere ulaşılması için, mali düzenlemelerin yapılması gereken sürenin iki yıl uzatılacağı” belirtildi. Bunun yanısıra belgede, asgari maaş kesintilerinin belirlenmesi, işveren ve sendikalar arasında özel sektörde asgari ücret oranının belirlenmesi, vergi borçlarının gelirin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde ayarlanması ve gıda vergisinin yüzde 23’ten yüzde 13’e düşürülmesi gibi düzenlemeler bulunuyor.

Yunanistan’daki yeni hükümet iki gün önce göreve başladı.

Üç parti koalisyona destek veren bir anlaşmayı imzaladı ve Meclis’te 29 fazla sandalye ile çoğunluğu elinde tutuyor. Ancak Pasok ve Demokratik Sol partilerinin milletvekillerinin hükümete katılmasını istememesi nedeniyle, hükümet Yeni Demokrasi partisi milletvekillerinden oluşuyor.

Pasok ve Demokratik Sol, hükümette iki parti yetkilisi tarafından temsil ediliyor.

Bu, partilerin kemer sıkma politikaları ile anılmak istememelerine bağlanıyor.

BBC’nin Atina muhabiri Mark Lowen, yeni hükümetin önümüzdeki haftalarda euro bölgesindeki diğer ülkelerden taviz alma çabalarının hükümet için bir test niteliğinde olacağını söyledi.

Yunanistan, ilk olarak 110 milyar euroluk AB-IMF fonunu 2010 yılında almıştı. Bu sene ülkeye 130 milyar euro fon sağlandı.

Yunanistan’da ayrıca özel sektörün 107 milyar euroluk borcu ise silindi.