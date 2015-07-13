Yunanistan’dan istenen altı reform



Reuters'e sızdırılan belgeye göre, Euro Bölgesi ülkeleri yeni yardım programına ilişkin müzakerelerin başlaması için Yunan hükümetinden yeni reformları hayata geçirmesini bekliyor. Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından liderlere iletilen belgede, Yunan hükümeti ile güvenin yeniden tesis edilmesinin müzakerelerin başlayabilmesinin en önemli koşulu olduğuna dikkat çekiliyor.

Belgeye göre, Yunan hükümetinden 15 Temmuz tarihine kadar altı önemli reformu bir yasa paketi kapsamında meclisten geçirmesi isteniyor. Bu reformlar arasında devlet gelirlerinin arttırılabilmesi amacıyla vergi sisteminin güçlendirilmesi, emeklilik ve yargı sistemlerinin reforme edilmesi, istatistik kurumu Elstat'ın bağımsızlığının güçlendirilmesi ve mali sitemin daha etkin şekilde denetlenebilmesi için Avrupa Birliği düzenlemelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor. Ayrıca Yunan hükümetinin öngörülen faiz dışı fazla hedefini tutturamaması halinde, ‘neredeyse otomatik' olarak harcama kesintilerinin devreye girmesi öneriliyor.

Tartışmalı noktalar

Euro Grubu maliye bakanları ile Yunan hükümetinin henüz üzerinde uzlaşamadığı noktalar ise söz konusu belgede tırnak içine alınmış durumda. Örneğin Uluslararası Para Fonu'nun olası üçüncü yardım programındaki payı tartışmalı noktalar arasında bulunuyor. Ayrıca, borçların yeniden yapılandırılması ve Alman hükümetinin önerdiği Yunan devletinin gayrimenkul ve “milli servet oluşturan işletmelerin” satışından 50 milyar euro gelir sağlaması da henüz üzerinde uzlaşmaya varılmamış olan noktalar arasında.

Belgeye göre, Euro Grubu borçların silinmesini ise kesin şekilde reddediyor.

Yunanistan'ın finansman ihtiyacı

Euro Grubu maliye bakanları Yunanistan'ın mali kaynak ihtiyacını da yeniden tanımladı. Euro Grubu liderlerine iletilen belgeye göre, daha önce 74 milyar euro olarak tespit edilen mali kaynak ihtiyacının 82 ila 86 milyar euro arasında olduğu belirtildi. 20 Temmuz'a kadar olan kısa dönemli finansman ihtiyacının ise 7 milyar euro olduğuna dikkat çekildi.

Tarafların yeni bir yardım programı üzerinde uzlaşması halinde Yunan bankacılık sektörünün istikararının sağlanması için kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) 10 milyar euro temin edilebileceği belirtiliyor. Yunanistan'da bankaların sermaye yapısının yeniden düzenlenmesinin ise 25 milyar euroya mal olabileceği tahmin ediliyor.