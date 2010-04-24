Yunanistan'dan IMF'ye 'evet'

T24 - Aylardır borç sarmalından nasıl kurtulacağı konuşulan ve yatırımcılar arasında batma noktasına geldiği konuşulan Yunanistan, dün Avrupa Birliği (AB) ile Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) tahmini 40 milyar euroluk mali yardım paketini istediğini açıkladı. Papanderu, konuşmasını gerçekleştirdiği Meis Adası ve konuşmasında Homeros'un ünlü destanı Odysseia'ya değinmesi dikkat çekiciydi.





Ortak mekanizmanın hayata geçirilmesi için başvuru yapıldığı haberini Başbakan Yorgo Papandreu, Kaş yakınlarındaki Meis adasında ulusal televizyon ve radyodan canlı yayında duyurdu. Konuşması ise Homeros’un ünlü destanı Odysseia’ya yaptığı göndermelerle doluydu. Yunan halkının hafızasında derin izi olan destanı anan Papandreu, “Zor bir yoldayız, bu Yunanistan ve Yunan ulusu için yeni bir Odysseia. Ama biz İthaka’ya giden yolu biliyoruz. Önümüzde menzilimize güvenle, gururla ve adalet duygusuyla varabilmemiz için hepimizin ortak iradeyle hareket etmesini gerektiren bir yolculuk var” diye konuştu.







CDS’ler yine yükseldi







Papandreu’nun dokunaklı konuşmasını yaptığı sıralarda Maliye Bakanı Yorgo Papakonstantinu da Washington’da IMF Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarıyla yardım paketi konusunda yapacağı görüşmelere hazırlanıyordu.





Haber sonrası Yunan tahvillerini olası bir temerrüde karşı sigortalamanın (CDS) bedeli düştü, ancak kısa süre sonra tekrar tırmanışa geçti. Beş yıllık Yunan tahvillerinin CDS’leri, 584.9 puana geriledikten sonra Yunanistan’ın vadesi gelecek ay gelen borcuna ilişkin kaygılar nedeniyle 620 puana kadar yükseldi. Avrupa borsalarının da ilk başta verdiği yükseliş tepkisi, günün ilerleyen saatlerinde hızını yitirdi. Euro dolar karşısında önce biraz toparlanıp yeniden değer kaybetti ve en yüksek 1.3346’yı gördükten sonra 1.3330-40 seviyelerinden işlem gördü.







Ödeme zamanı belirsiz







Yatırımcıları kaygılandıran konu, mayıs ayında 10 milyar euro’luk borcu çevirmesi gereken Yunanistan’ın AB ve IMF’den tahmini 40 milyar euro’yu bulacak yardım paketini ne zaman alacağının net olmaması. Paketin 30 milyar euro’sunu sağlayacak olan Avrupa Merkez Bankası üyesi ülkelerin, önce tek tek bu krediyi onaylaması gerekiyor.





Avrupa Merkez Bankası guvernörler konseyi üyesi Ewald Nowotny, dün kredinin ülkeye ulaşmasının zaman alacağını doğrularken, “Paranın gerçekten ulaşması hep zaman alır. Ancak çok uzun olmamalı” dedi.





IMF’nin Yunanistan’a yapacağı ödemenin miktarı şimdilik belirsiz. Kaynaklar, bunun 2010 için 10 milyar euro civarında olabileceğini söylüyor.





Kamuoyu anketlerine göre her 10 Yunan vatandaşından 9’u, ekonomik krizden çıkmak için IMF ve AB’nin yardım paketine başvurmanın yeni kemer sıkma politikaları anlamına geleceğine inanıyor. Public Issue tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 51’i destek mekanizmasının ülkelerine zararlı olacağı görüşünde.





Papandreu’nun dün (23 Nisan 2010) öğle saatlerindeki açıklamasının ardından Atina merkezinde toplanan 2 bin 500 kişi protesto yürüyüşü yaptı







Mitolojik bir kurtuluş öyküsü







Odysseus İthaka’ya 20 yılda döndü





Antik Yunan’da şair Homeros’un yazdığı varsayılan iki büyük destandan biri olan Odysseia’da Yunan orduları, Truva kentini on yıllık bir kuşatmadan sonra ele geçirdiler. Yunan kralı Odysseus’un uzun Truva kuşatmasından sonra aşılması güç engeller ve serüvenlerle dolu öyküsü ise bu uzun savaşın bitiminde Yunan kahramanlarının dönüş yolculuğu sırasında başladı.





- Deniz tanrısı Poseidon’un felaketleriyle savaştı.



- Lotophagoi (Lotus yiyenler) ülkesinde mürettebatını kaybetti.



- Apollon, bir yıldırımla gemisini parçaladı, tayfaların tümü boğuldu.



- Dev tepegöz yaratıklar Kikloplarla çetrefilli mücadelelere girdi.



- Yirmi yıl sonra İthaka’da oğlu Telemakhos ve karısı Penelope’ye kavuştu.







Papandreu sadece 7 aydır iktidarda







İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Yunanistan’ı yöneten bir ailenin üçüncü kuşak üyesi olan Yorgo Papandreu, ekimden beri iktidarda. Ekonomiden ziyade dış politika, felsefe ve çevre konularına ilgisi olan Papandreu, sık sık ülke ekonomisini çok kötü durumda devraldıklarını söyledi. Papandreu’nun Odysseus’unkine benzettiği zorlu yolculuğu yeni başlıyor.





- Yunanistan’ın borcu yüzünden Euro Bölgesi’nden çıkmasını isteyenler var.



- Yatırımcılar Yunan tahvillerini değil, CDS’leri alıyor.



- Ülkenin piyasalara olan borcunun 10 milyar euro’sunu mayısta çevirmesi gerekiyor.



- İşsizlik son 6 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 11.3’ü buldu.



- Bütçe açığının GSYH’ye oranı son olarak yüzde 13.6 açıklandı.