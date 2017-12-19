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Yunanistan'dan geri gönderilen Pakistanlı kaçak donarak öldü

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'dan polis zoruyla Meriç Nehri üzerinden geri gönderilen Pakistan uyruklu M

19 Aralık 2017 19:13

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan\'dan polis zoruyla Meriç Nehri üzerinden geri gönderilen Pakistan uyruklu M.G. (18), hipotermi sonucu yaşamını yitirdi.
İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Kumdere köyü mevkisinde kaçakların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İpsala- Keşan yolunun kenarında bulunan kaçakların arasındaki Pakistan uyruklu M.G., hipotermiye girdiği belirlenince İpsala Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen M.G., kurtarılamadı. 
Yapılan incelemede kaçakların yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan\'da yakalanarak, polis zoruyla Meriç Nehri üzerinden Türkiye\'ye geri gönderildiği belirlendi. Yaşamını yitiren M.G.\'nin nehre düşerek ıslandığı, havanın soğuk olması nedeniyle hipotermiye girdiği tespit edildi.
Öte yandan işlemleri tamamlanan diğer kaçakların Edirne Göç İdaresi\'ne teslim edildiği belirtildi.

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