Yunanistan'dan gelen 267 mülteci Türkiye’de

Türkiye'ye iade protokolü kapsamında gelen son mülteci grubu Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Son iki günde Yunanistan tarafından gönderilen 267 mülteci Türkiye sınırlarına giriş yaptı. Mülteciler sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar Geri Gönderme Merkezi'nde kalacak daha sonra ülkelerine gönderilecek.

Hürriyet’in haberine göre, Yunanistan'dan, Fas, Tunus ve Cezayir uyruklu mültecilerin Türkiye'ye iadesi tamamlandı. İl Göç İdaresinden alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 2001'de imzalanan ve 2002 yılında yürürlüğe giren "Suçla Özellikle Terörizm, Örgütlü Suçlar, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göçle Mücadele İş Birliği Anlaşması" kapsamında, anlaşmanın 8. maddesinin uygulanmasına dair protokol çerçevesinde dünden itibaren Fas, Tunus ve Cezayir uyruklu mülteciler Türkiye'ye iade edilmeye başlanmıştı.

Dört grup halindeki iadede son grup, İpsala Sınır Kapısı'nda Yunan yetkililer tarafından Türk yetkililere teslim edildi. Mülteciler, otobüslerle İpsala'dan Edirne'deki İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.

Son iki günde Yunanistan'dan Türkiye'ye 267 mülteci geri gönderildi. Mülteciler sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar Geri Gönderme Merkezi'nde kalacak daha sonra ülkelerine gönderilecek.